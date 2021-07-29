"Бронза" Романчука с ноткой грусти и проигрыш Свитолиной: итоги дня на Олимпиаде

"Бронза" есть, но хотелось больше

Украинский пловец Михаил Романчук считался одним из главных фаворитов финала в 800 метрах вольным стилем. Оно и не удивительно, ведь квалификацию украинец проплыл с олимпийским рекордом - 7:41.28. Времени к финалу восстановиться было достаточно, ведь решающий заплыв проходил через два дня после квалификации. Но сложилось все немного не так, как ждалось.

Уже на старте главный конкурент Романчука в сезоне итальянец Грегори Палтриньери захватил лидерство, опережая на первых 50 метрах ближайшего конкурента более чем на полкорпуса. В свою очередь для Романчука старт оказался крайне неудачным - последнее 8-е место после 50 метров. Однако уже на 150 метрах украинец вошел в тройку лидеров. Причем лидером на последние 50 метров ушел немецкий пловец Флориан Веллброк. Но на финиш его не хватило - лишь четвертое место. А вот американец Роберт Финке, который практически всю дистанцию шел 5-м, совершил бешеный рывок, вырвав олимпийское "золото". Второе место досталось Палтриньери. В этом заплыве также выступал еще один украинец Сергей Фролов, который финишировал 6-м.

Казалось бы, "бронза" олимпиады должна подарить бурю эмоций и радость, однако после финиша чувствовалось какое-то разочарование. Причем такие эмоции переживали, видимо, не только украинские болельщики, но и близкие Романчука. К примеру, его жена, также надежда Украины на медали в Токио Марина Бех-Романчук, настолько страстно поддерживала мужа, что после финиша еще очень долго держалась за голову, будто не веря в то, что "золото" уплыло от Михаила.

После Марина Бех-Романчук в своем Instagram поддержала мужа, написав, что далее будут еще большие успехи.

"Ты мой герой! Я так горжусь тобой! И я знаю, что еще больше и лучше только впереди. Я всегда с тобой, люблю безумно", - такой пост в соцсети опубликовала спортсменка.

Для Украины эта медаль в плавании стала первой за последние 17 лет. Последний раз украинцы завоевывали награды Олимпийских игр еще в Афинах в 2004 году - тогда "золото" и "серебро" взяла Яна Клочкова и "бронзу" Андрей Сердинов.

Без финала в теннисе

Элина Свитолина в полуфинале встречалась с чешской теннисисткой Маркетой Вондрушовой, которая хоть и была не сеяной на турнире, но по ходу выбила одну из главных фавориток японку Наоми Осаку. Элина до четвертьфинала провела три тяжелейших матча, потратив 8 часов и 5 минут, однако в 1/4 финала одержала победу достаточно быстро - за полтора часа. Плюс к полуфиналу организаторы решили перенести матчи на вторую половину дня, что также увеличило время отдыха для спортсменок. Но по ходу матча было видно, что Свитолина явно подустала за турнир. Чешка раз за разом делала укороченные под сетку, заставляя, таким образом, украинку бегать туда-обратно. У Свитолиной после таких рывков уже не особо оставалось сил переправить мяч через сетку, в итоге очень много проигранных розыгрышей таким способом. Как следствие, поражение в двух сетах 3:6, 1:6.

После игры Элина была не очень довольна своим выступлением.

"Это потрясающее ощущение, что я смогу представить свою страну в матче за "бронзу", но сегодня я действительно разочарована. Я старалась изо всех сил, ожидала, что пройду дальше. К сожалению, есть и другие игроки, которые действуют хорошо. Победить сегодня не получилось. Маркета показала достойную игру, а я сегодня не смогла найти свой лучший теннис", - отметила после матча украинская теннисистка.

Теперь Свитолина поборется за бронзовую медаль с казашкой Еленой Рыбакиной. Поединок должен состояться 31 июля.

Дзюдо

Сегодня за медали боролся лишь один представитель Украины - Анастасия Турчин в весовой категории до 78 кг. Первую схватку Анастасия выиграла у эквадорки Ванессы Чалы, однако в 1/8 финала минимально уступила нидерландской дзюдоистке Гуус Стенхиус - победу ей принес один вазари.

Таким образом в Токио осталось выступить лишь одному украинскому дзюдоисту - Якову Хамо.

Горный слалом

Виктория Ус смогла, которая ранее пробилась в финал соревнований в каяках, повторила свое достижение и в каноэ. Причем, даже немного улучшила результат, хотя до медалей все еще осталась далеко - в каяках была 8-й, сегодня показала 7-й результат. Отметим, что в финалах обеих дисциплин выступали лишь две спортсменки - Виктория Ус и австралийка Джессика Фокс, которая в каяках была "бронзовой", а сегодня выиграла "золото".

Костевич продолжила путь за еще одной медалью

Елена Костевич, которая уже имеет одну "бронзу" Токио в парном миксте с Олегом Омельчуком, приблизилась к попаданию в финал соревнований по пулевой стрельбе из пистолета с 25 метров. В первой части квалификации украинка показал 6-й результат. Завтра в 3:00 по Киеву состоится заключительная часть квалификации. Для выхода в финал нужно попасть в топ-8 стрелков.

Старт танка

Сегодня в Токио успешно стартовал Александр Хижняк (весовая категория 69-75 кг), который является главной надеждой Украины по боксу на этой Олимпиаде. Украинец открывал боксерский день на ОИ. Его бой начинался в 11:00 по местному времени (в 5:00 по Киеву) против местного боксера Юито Мориваки. Видимо хоть так пытались организаторы помочь своему спортсмену, но "украинского танка" было не остановить. Хижняк все три раунда доминировал в ринге, а во второй трехминутке японец и вовсе после серии ударов оказался на канвасе. В итоге все судьи одноголосным решением присудили победу Хижняку - 5:0. В четвертьфинале Хижняк встретится с доминиканцем Эюри Седено Мартинесу. Бой состоится 1 августа.

А вот еще один украинский боксер супертяжеловес (91+ кг) Цотне Рогава не смог пробить в четвертьфинал, уступив британцу Фрейзеру Кларку - 1:4.

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По окончанию сегодняшнего дня Украина занимает 54-е место в медальном зачете - у нас четыре "бронзы". Всего медали уже выигрывали 59 стран. По общему количеству медалей Украина делит 17-е место.

Лидером медального зачета остаются Китай (15 золотых, 7 серебряных, 9 бронзовых), Япония (15 золотых, 4 серебряные, 6 бронзовых) и США (14 золотых, 14 серебряных, 10 бронзовых).