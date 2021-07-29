"Бронза" Романчука з ноткою смутку і програш Світоліної: підсумки дня на Олімпіаді

"Бронза" є, але хотілося більше

Український плавець Михайло Романчук вважався одним з головних фаворитів фіналу в 800 метрах вільним стилем. Воно й не дивно, адже кваліфікацію українець проплив з олімпійським рекордом - 7:41.28. Часу до фіналу відновитися було достатньо, адже вирішальний заплив проходив через два дні після кваліфікації. Але склалося все трохи не так, як чекалося.

Вже на старті головний конкурент Романчука в сезоні італієць Грегорі Палтріньєрі захопив лідерство, випереджаючи на перших 50 метрах найближчого конкурента більш ніж на півкорпуса. У свою чергу для Романчука старт виявився вкрай невдалим - останнє 8-е місце після 50 метрів. Проте вже на 150 метрах українець увійшов до трійки лідерів. Причому лідером на останні 50 метрів пішов німецький плавець Флоріан Веллброк. Але на фініш його не вистачило - лише четверте місце. А ось американець Роберт Фінке, який практично всю дистанцію йшов 5-м, зробив скажений ривок, вирвавши олімпійське "золото". Друге місце дісталося Палтріньєрі. У цьому запливі також виступав ще один українець Сергій Фролов, який фінішував 6-м.

Здавалося б, "бронза" Олімпіади повинна подарувати бурю емоцій і радість, проте після фінішу відчувалося якесь розчарування. Причому такі емоції переживали, мабуть, не тільки українські вболівальники, а й близькі Романчука. Наприклад, його дружина, також надія України на медалі в Токіо Марина Бех-Романчук, настільки пристрасно підтримувала чоловіка, що після фінішу ще дуже довго трималася за голову, ніби не вірячи в те, що "золото" пропливло від Михайла.

Після Марина Бех-Романчук у своєму Instagram підтримала чоловіка, написавши, що далі будуть ще більші успіхи.

"Ти мій герой! Я так пишаюся тобою! І я знаю, що ще більше і краще тільки попереду. Я завжди з тобою, люблю шалено", - такий пост у соцмережі опублікувала спортсменка.

Для України ця медаль у плаванні стала першою за останні 17 років. Останній раз українці завойовували нагороди Олімпійських ігор ще в Афінах в 2004 році - тоді "золото" і "срібло" взяла Яна Клочкова і "бронзу" Андрій Сердінов.

Без фіналу в тенісі

Еліна Світоліна в півфіналі зустрічалася з чеською тенісисткою Маркетою Вондрушевою, яка хоч і була не сіяною на турнірі, але по ходу вибила одну з головних фавориток японку Наомі Осаку. Еліна до чвертьфіналу провела три важких матчі, витративши 8 годин і 5 хвилин, проте в 1/4 фіналу здобула перемогу досить швидко - за півтори години. Плюс до півфіналу організатори вирішили перенести матчі на другу половину дня, що також збільшило час відпочинку для спортсменок. Але по ходу матчу було видно, що Світоліна явно втомилася за турнір. Чешка раз по раз робила укорочені під сітку, змушуючи, таким чином, українку бігати туди-назад. У Світоліної після таких Ривків вже не особливо залишалося сил переправити м'яч через сітку, в результаті дуже багато програних розіграшів таким способом. Як наслідок, поразка у двох сетах 3:6, 1:6.

Після гри Еліна була не дуже задоволена своїм виступом.

"Це приголомшливе відчуття, що я зможу представити свою країну в матчі за "бронзу", але сьогодні я дійсно розчарована. Я намагалася з усіх сил, очікувала, що пройду далі. На жаль, є й інші гравці, які діють добре. Перемогти сьогодні не вийшло. Маркета показала гідну гру, а я сьогодні не змогла знайти свій найкращий теніс", - зазначила після матчу українська тенісистка.

Тепер Світоліна побореться за бронзову медаль з козашкою Оленою Рибакіною. Поєдинок має відбутися 31 Липня.

Дзюдо

Сьогодні за медалі боровся лише один представник України - Анастасія Турчин у ваговій категорії до 78 кг. першу сутичку Анастасія виграла у еквадорки Ванесси Чали, проте в 1/8 фіналу мінімально поступилася нідерландській дзюдоїстці Гуус Стенхіус - перемогу їй приніс один вазарі.

Таким чином в Токіо залишилося виступити лише одному українському дзюдоїсту-Якову Хамо.

Гірський слалом

Вікторія Усик, яка раніше пробилася у фінал змагань в каяках, повторила своє досягнення і в каное. Причому, навіть трохи поліпшила результат, хоча до медалей все ще залишилася далеко - в каяках була 8-й, сьогодні показала 7-й результат. Відзначимо, що у фіналах обох дисциплін виступали лише дві спортсменки - Вікторія Ус і австралійка Джессіка Фокс, яка в каяках була "бронзовою", а сьогодні виграла "золото".

Костевич продовжила шлях за ще однією медаллю

Олена Костевич, яка вже має одну "бронзу" Токіо в парному міксті з Олегом Омельчуком, наблизилася до потрапляння у фінал змагань з кульової стрільби з пістолета з 25 метрів. У першій частині кваліфікації Українка показав 6-й результат. Завтра о 3: 00 за Києвом відбудеться заключна частина кваліфікації. Для виходу у фінал потрібно потрапити в топ-8 стрільців.

Старт танка

Сьогодні в Токіо успішно стартував Олександр Хижняк (вагова категорія 69-75 кг), який є головною надією України з боксу на цій Олімпіаді. Українець відкривав Боксерський день на ОІ. Його бій починався об 11:00 за місцевим часом (о 5: 00 за Києвом) проти місцевого боксера Юіто Морівакі. Мабуть, хоч так намагалися організатори допомогти своєму спортсмену, але "українського танка" було не зупинити. Хижняк всі три раунди домінував у рингу, а в другій трихвилинці японець і зовсім після серії ударів опинився на канвасі. У підсумку всі судді одноголосним рішенням присудили перемогу Хижняку - 5:0. У чвертьфіналі Хижняк зустрінеться з домініканцем Еюрі Седено Мартінесу. Бій відбудеться 1 серпня.

А ось ще один український боксер суперважкоатлет (91+ кг) Цотне Рогава не зміг пробити до чвертьфіналу, поступившись британцеві Фрейзеру Кларку - 1:4.

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По закінченню сьогоднішнього дня Україна займає 54-е місце в медальному заліку - у нас чотири "бронзи". Всього медалі вже вигравали 59 країн. За загальною кількістю медалей Україна ділить 17-е місце.

Лідером медального заліку залишаються Китай (15 золотих, 7 срібних, 9 бронзових), Японія (15 золотих, 4 срібні, 6 бронзових) і США (14 золотих, 14 срібних, 10 бронзових).