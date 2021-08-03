"Бронза", два финала в борьбе и надежда на синхронисток: итоги дня на ОИ-2020

Успех в борьбе

Борьба становится "коньком" Украины в Токио. Вчера шанс завоевать медаль имел Ленур Темиров, но в "бронзовом" финале уступил при равном счете китайскому борцу. Сегодня же такой шанс не упустила Алла Черкасова (весовая категория до 68 кг). Вчера украинка смогла дойти до полуфинала, но уступила право бороться за "золото" американке Сток-Менса. После она заявила, что эти Игры станут для нее последними, а поэтому хочет завершить выступления с медалью.

"Мой сын попросил медаль. Я готова сделать все, чтобы привезти ему медаль. Он ждет медали, и это моя последняя Олимпиада, последний шанс осуществить мечту. Постараемся сделать все, что в наших силах", - сказала в интервью "Суспільне спорт" Черкасова.

Сегодня она эту мечту осуществила, одолев в матче за "бронзу" олимпийскую чемпионку Рио-2016 японку Сару Досьо. Черкасова провела успешную атаку на удержание в конце первого периода, когда счет на табло был равным.

Фото: Алла Черкасова (третья слева) с медалью Олимпиады в Токио (Getty Images)

Также сегодня безупречно выступили наши борцы греко-римского стиля Жан Беленюк (до 87 кг) и Парвис Насибов (до 67 кг). Они успешно прошли все этапы, выйдя в финал своих весовых категорий.

Фото: Жан Беленюк достаточно уверенно одолел своих соперников и претендует на "золото" (noc-ukr.org)

Фото: Парвис Насибов радуется выходу в финал (noc-ukr.org)

Еще одна представительница Украины Ирина Коляденко (до 62 кг) дошла до полуфинала, где уступила киргизской спортсменке Айсулу Тыныбековой. Но будет бороться за "бронзу". Таким образом, завтра Украина точно получит две медали, а может и три, в борьбе, и надеемся, что две из них будут "золотыми".

Не смогла повторить достижения мужа

Супруга двукратного призера нынешней Олимпиады по плаванию Михаила Романчука Марина Бех-Романчук не смогла повторить достижения мужа. Финал прыжков в длину украинка начала не очень уверенно - заступы в первых двух попытках и риск не попасть в заключительную часть финала, куда проходили восемь лучших спортсменок. Но в третьей попытке Бех-Романчук таки прыгнула на 6.88 метра и получила право на еще три попытки. Но украинка во всех заключительных прыжках совершила заступ. Причем в одном из них прыгнула в район 7-ми метров с обидным заступом в 2 см. Правда, чтобы рассчитывать на медаль Бех-Романчук нужно было показать лучший результат в карьере - у 2-3 мест 6.97, тогда как лучший результат украинки 6.96. В итоге наша спортсменка лишь пятая. "Золото" взяла немка Малайка Миамбо, которая в последней попытке прыгнула на 7 метров. "Серебро" и "бронза" у американки Бриттни Рис и нигерийки Эсэ Брумэ.

Фото: Марина Бех-Романчук не смогла допрыгнуть до медали (noc-ukr.org)

Неудачи в легкой атлетике

Сегодня в квалификациях боролись еще три украинских спортсмена, но все вылетели. Так, в беге на 400 метров украинка Татьяна Мельник не смогла пробиться в полуфинал, показав худший результат в своем забеге - 54.99.

Еще один украинский бегун на 200 метров Сергей Смелык пробежал четвертым в своем забеге с лучшим результатом сезона - 20.53 секунды. Дальше проходили по три лучших спортсмена в своих забегах, а также тройка самых быстрых из оставшихся. Украинец к сожалению и в эту тройку не попал.

Также неудачно выступил наш метатель ядра Игорь Мусиенко. Он показал предпоследний результат среди всех участников (19.56 метра) и покинул соревнования.

Гимнастика

В параллельных брусьях за медаль сегодня боролся Петр Пахнюк. Но он показал лишь предпоследний результат среди восьми финалистов. Золотую медаль взял представитель Китая Жинхуан Жоу. "Серебро" и "бронза" у немца Лукаса Даузера и Ферхата Арикана.

Медальная надежда в синхронном плавании

Украинки Марта Федина и Анастасия Савчук после произвольной программы были третьими. Такое же место они сохранили и после технической программы. У украинок 188.7953 балла в активе (94.9333 бала за произвольную и 93.862 за техническую) и они отстают на 6.2126 от россиянок Светланы Колесниченко и Светланы Ромашиной, которые лидируют в соревновании. Завтра состоится заключительное выступление - вновь покажут произвольную программу. В итоговый результат войдут оценки за финальную произвольную и техническую программы.

Фото: Марта Федина и Анастасия Савчук идут третьими перед заключительным выступлением (noc-ukr.org)

Гребля на каноэ и байдарках

Украинская двойка в каноэ на дистанции в 1000 метров Павел Алтухов и Дмитрий Янчук не смогли пробиться в финал, заняв последнее пятое место в своем заплыве. В финальный заплыв проходили первые четыре места.

Конный спорт дальше без Украины

Последний украинец в этом виде спорта Александр Продан боролся за путевку в финал в конкуре. Но показал лишь 57-й результат, тогда как в решающий этап проходили топ-30.

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Украинские спортсмены уже завоевали семь наград Токио - 1 "серебро" и 7 "бронз". Сейчас Украина идет 61-й в медальном зачете, но 22-й по общему количеству медалей. Лидером медальной гонки является Китай - 32 "золота", 21 "серебро" и 16 "бронз".