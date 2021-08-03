"Бронза", два фінали в боротьбі і надія на синхроністок: підсумки дня на ОІ-2020

Успіх у боротьбі

Боротьба стає "коником" України в Токіо. Вчора шанс завоювати медаль мав Ленур Теміров, але в "бронзовому" фіналі поступився при рівному рахунку китайському борцю. Сьогодні ж такий шанс не упустила Алла Черкасова (вагова категорія До 68 кг). Вчора Українка змогла дійти до півфіналу, але поступилася правом боротися за "золото" американці Сток-Менса. Після вона заявила, що ці ігри стануть для неї останніми, а тому хоче завершити виступи з медаллю.

"Мій син попросив медаль. Я готова зробити все, щоб привезти йому медаль. Він чекає медалі, і це моя остання Олімпіада, останній шанс здійснити мрію. Постараємося зробити все, що в наших силах", - сказала в інтерв'ю "Суспільне спорт" Черкасова.

Сьогодні вона цю мрію здійснила, здолавши в матчі за "бронзу" олімпійську чемпіонку Ріо-2016 японку Сару Досьо. Черкасова провела успішну атаку на утримання в кінці першого періоду, коли рахунок на табло був рівним.

Фото: Алла Черкасова (третя зліва) з медаллю Олімпіади в Токіо (Getty Images)

Також сьогодні бездоганно виступили наші борці греко-римського стилю Жан Беленюк (до 87 кг) і Парвіс Насібов (до 67 кг). Вони успішно пройшли всі етапи, вийшовши у фінал своїх вагових категорій.

Фото: Жан Беленюк досить впевнено здолав своїх суперників і претендує на "золото" (noc-ukr.org)

Фото: Парвіс Насібов радіє виходу у фінал (noc-ukr.org)

Ще одна представниця України Ірина Коляденко (до 62 кг) дійшла до півфіналу, де поступилася киргизькій спортсменці Айсулу Тинибековій. Але боротиметься за"бронзу". Таким чином, завтра Україна точно отримає дві медалі, а може і три, в боротьбі, і сподіваємося, що дві з них будуть "золотими".

Не змогла повторити досягнення чоловіка

Дружина дворазового призера цьогорічної олімпіади з плавання Михайла Романчука Марина Бех-Романчук не змогла повторити досягнення чоловіка. Фінал стрибків у довжину Українка почала не дуже впевнено - заступи в перших двох спробах і ризик не потрапити в заключну частину фіналу, куди проходили вісім кращих спортсменок. Але в третій спробі Бех-Романчук таки стрибнула на 6.88 метра і отримала право на ще три спроби. Але Українка у всіх заключних стрибках зробила заступ. Причому в одному з них стрибнула в район 7-ми метрів з образливим заступом в 2 см.Правда, щоб розраховувати на медаль Бех-Романчук потрібно було показати кращий результат в кар'єрі - у 2-3 місць 6.97, тоді як кращий результат українки 6.96. У підсумку наша спортсменка лише п'ята. "Золото" взяла німкеня Малайка Міамбо, яка в останній спробі стрибнула на 7 метрів. "Срібло" і "бронза" у американки Бріттні Ріс і нігерійки Есе Бруме.

Фото: Марина Бех-Романчук не змогла дострибнути до медалі (noc-ukr.org)

Невдачі в легкій атлетиці

Сьогодні у кваліфікаціях боролися ще три українські спортсмени, але всі вилетіли. Так, у бігу на 400 метрів українка Тетяна Мельник не змогла пробитися до півфіналу, показавши найгірший результат у своєму забігу - 54.99.

Ще один український бігун на 200 метрів Сергій Смелик Пробіг четвертим у своєму забігу з найкращим результатом сезону - 20.53 секунди. Далі проходили по три кращих спортсменів в своїх забігах, а також Трійка найшвидших з решти. Українець на жаль і в цю трійку не потрапив.

Також невдало виступив наш метальник ядра ігор Мусієнко. Він показав передостанній результат серед усіх учасників (19.56 метра) і покинув змагання.

Гімнастика

У паралельних брусах за медаль сьогодні боровся Петро Пахнюк. Але він показав лише передостанній результат серед восьми фіналістів. Золоту медаль взяв Представник Китаю Жінхуан Жоу. "Срібло" і "бронза" у німця Лукаса Даузера і Ферхата Арікана.

Медальна надія в синхронному плаванні

Українки Марта Федіна та Анастасія Савчук після довільної програми були третіми. Таке ж місце вони зберегли і після технічної програми. У українок 188.7953 бали в активі (94.9333 бали за довільну і 93.862 за технічну) і вони відстають на 6.2126 від росіянок Світлани Колесніченко і Світлани Ромашиної, які лідирують у змаганні. Завтра відбудеться заключний виступ - знову покажуть довільну програму. У підсумковий результат увійдуть оцінки за фінальну довільну і технічну програми.

Фото: Марта Федина і Анастасія Савчук йдуть третіми перед заключним виступом (noc-ukr.org)

Веслування на каное і байдарках

Українська двійка в каное на дистанції в 1000 метрів Павло Алтухов і Дмитро Янчук не змогли пробитися у фінал, посівши останнє п'яте місце у своєму запливі. У фінальний заплив проходили перші чотири місця.

Кінний спорт далі без України

Останній українець у цьому виді спорту Олександр Продан боровся за путівку у фінал у конкурі. Але показав лише 57-й результат, тоді як у вирішальний етап проходили топ-30.

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Українські спортсмени вже завоювали сім нагород Токіо - 1 "срібло" і 7 "бронз". Зараз Україна йде 61 - й у медальному заліку, але 22-й за загальною кількістю медалей. Лідером медальної гонки є Китай-32" золота", 21" срібло "і 16"бронз".