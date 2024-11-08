Бронювання відновиться ще до завершення аудиту підприємств, - прем’єр

У Кабміні обіцяли відновити бронювання військовозобов’язаних найближчим часом: ще до завершення аудиту підприємств бронювання буде продовжено тим, хто був заброньований до 31 травня 2024 року.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Мінпром ".

Також уряд після аудиту запровадить чіткіші параметри визначення критичності підприємств і необхідності бронювання працівників, зауважив Шмигаль – адже необхідно знайти баланс між економікою, яка працює, і потребами Сил оборони.

"Потрібно, щоб ключові фахівці могли працювати. І потрібні ротації тих, хто вже більше 2,5 років, а хтось і більше, захищає нашу державу на передовій", – каже він.

Нагадаємо, що після ухвалення рішення уряду від 8 жовтня щодо аудиту рішень про визнання підприємств критично важливими для економіки процес бронювання фактично був паралізований, що викликало протести з боку багатьох бізнес-асоціацій.

Пізніше уряд своїм протокольним рішенням дозволив перебронювати працівників, які мали такий статус до 31 травня. Наразі підприємства чекають відповідних нормативних актів, які мають нарешті запустити процес перебронювання.