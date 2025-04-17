Бронювання від мобілізації скасували? Юрист пояснив, як захистити свої права

Скасування бронювання від мобілізації є актуальною проблемою в Україні. Особливо з урахуванням змін, які набули чинності у 2025 році.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько.
Скасування бронювання від мобілізації в Україні нині може статися з кількох причин:
"Це може викликати занепокоєння. Проте є чіткі кроки, які допоможуть захистити ваші права", - розповів юрист.
Якщо бронювання від мобілізації скасоване, експерт радить, перш за все, перевірити статус роботодавця.
"Якщо ваше підприємство все ще вважається критичним (зарплата від 20 000 грн і без боргів), роботодавець має повторно забронювати вас через "Дія" впродовж 72 годин", - пояснив Лобунько.
У ситуації, коли статус підприємства було втрачено і воно не зможе більше бронювати працівників, потрібно діяти самостійно.
У деяких випадках українцям для розв'язання питань щодо бронювання необхідно звернутись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
"Якщо в "Резерв+" скасоване бронювання через невідповідність документів, розшук або інші підстави, зверніться до ТЦК із підтвердженням роботи на критично важливому підприємстві", - зауважив юрист.
У цьому випадку він радить брати з собою адвоката, який може захистити права людини.
"Адже якщо офіційно бронювання вам у "Резерв+" не надано, то є ризики зловживань", - уточнив експерт.
За словами юриста, скасування бронювання може відбуватися автоматично, якщо:
"Важливо врахувати, що для деяких секторів, наприклад енергетика чи охорона здоров'я, бронювання обмежене 75% працівників, що може ускладнити процес", - розповів Лобунько.
За його словами це - неочікувана деталь (адже навіть критичні підприємства мають обмеження, які можуть вплинути на шанси людини на відстрочку).
Юрист повідомив, що за умови втрати підприємством статусу критичного, це може мати наслідки для всіх працівників.
"Тож перевірте, чи відповідає ваше місце роботи новим критеріям", - наголосив він.
Крім того, експерт радить звернути увагу на те, що для оформлення бронювання потрібно:
"Не ігноруйте повідомлення від "Резерв+", адже вони можуть містити важливу інформацію про скасування", - порадив спеціаліст.
"Якщо ви вважаєте, що скасування бронювання відбулося помилково або через зловживання, зверніться за юридичною консультацією", - наголосив Лобунько.
Він уточнив, що можливе також оскарження скасування бронювання від мобілізації в суді - "особливо якщо є докази порушення".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи існують підстави для мобілізації заброньованих працівників.
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