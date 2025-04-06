Бронювання та відстрочка: що змінилося для українців у квітні
В Україні внесли зміни в процес бронювання від мобілізації та надання відстрочок. Зокрема, уряд розширив можливості для "броні" працівників ОПК, водоканалів та енергокомпаній, а в Резерв+ запустили відстрочки для ще однієї категорії осіб.
РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає, що змінилося за останній час для військовозобов'язаних українців.
Відстрочки
Так, у Резерв+ стали доступні відстрочки для людей з інвалідністю. Оформити її можуть не лише ті, чиї дані є в реєстрі Пенсійного фонду України, а й ті, хто зареєстрований у Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС).
Як подати запит на відстрочку:
- Натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+.
- Оберіть "Подати запит на відстрочку".
- Виберіть відповідну категорію.
Після цього користувач отримає сповіщення про результат розгляду запиту. Якщо система не знайде даних у реєстрі, варто звернутися до Управління соціального захисту населення за місцем проживання.
При собі необхідно мати:
- Оригінал документа, що підтверджує інвалідність.
- Документ, що ідентифікує особу.
Зазначимо, що загалом функція подання запиту на відстрочку у Резерв+ працює з осені минулого року. Вона доступна для:
- осіб з інвалідністю, які мають пенсійне посвідчення ПФУ;
- студентів, аспірантів і докторантів;
- багатодітних батьків, які виховують трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі.
Бронювання
Уряд нещодавно запровадив нові правила бронювання військовозобов’язаних працівників критичних підприємств.
Що змінилося з 1 квітня:
- Бронювання можливе лише для підприємств з оновленим статусом критичності.
- Подання заяв виключно в електронному форматі.
- Термін опрацювання заяв - 72 години замість 24.
Таким чином, бронювання за старими правилами більше не діє. Якщо підприємство оновило статус критичності, воно може продовжити бронювання працівників. В іншому випадку - статус необхідно оновити.
Якщо бронювання не оновилося, це може означати, що:
- Роботодавець не подав заявку на повторне бронювання.
- Підприємство не підтвердило або не оновило статус критичності.
Важливо! Всі інші види відстрочок залишаються чинними та не припиняються з 1 квітня. Якщо у підприємства оновлений статус критичності, бронювання можна оформити через портал “Дія”
Додамо, також уряд розширив можливості для бронювання працівників ОПК, водоканалів та енергокомпаній, а саме:
- Збільшено квоту бронювання до 75% для підприємств, що забезпечують централізоване водопостачання, водовідведення, управління відходами та обслуговують критичну інфраструктуру систем життєзабезпечення.
- Спрощено вимоги для енергетичних компаній, що постраждали від війни - зокрема, для виробників електричної та теплової енергії, генеруючі потужності яких були пошкоджені чи зруйновані. Для них скасовано вимоги щодо відсутності податкової заборгованості та середньомісячної зарплати не менше 20 тисяч гривень.
- Також у список підприємств, які можуть бронювати своїх людей, додають два підприємства Міноборони - Агенцію оборонних закупівель і Державного оператора тилу.
Нагадаємо, що 15 листопада 2024 року, після повідомлень про аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та заброньованих працівників, уряд вирішив внести зміни до даного процесу.
Відтепер критерії критичності підприємств на регіональному та галузевому рівнях узгоджуються з Міністерством оборони та Міністерством економіки.
Крім того, з 1 грудня 2024 року всі заявки на бронювання подаються виключно через застосунок "Дія". Також запровадив щомісячний моніторинг підприємств і організацій для перевірки їх відповідності встановленим критеріям.
Додамо, наразі, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, станом на 10 січня 2025 року в Україні було заброньовано від 900 до 950 тисяч військовозобов’язаних осіб.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: пресслужба Міністерства економіки України, урядовий портал та Facebook-сторінка Волинського обласного ТЦК та СП.
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