Бронювання для працівників повинне продовжуватися попри аудит, - ФРУ

Через це робота всіх комісій з визначення критичності була призупинена не тільки на рівні військово-цивільних адміністрацій (ВЦА), яких найбільше перевіряли, але й на рівні міністерств. Але ця ситуація показала – захист від держави, на який розраховував бізнес, не є надійним.

"Було призупинено підписання всіх наказів про видання відстрочки та бронювання. Тому мали місце випадки, коли діючий статус завершився, комісія не засідала, і відповідно працівники не змогли отримати нову відстрочку. Тобто, захист з боку держави був не таким прогнозованим, як нам здавалося на початку року", - наголосила Гостєва.

Вона висловила сподівання, що 16 листопада, як і обіцялось, система буде розблокована. Водночас вона зауважила: бронювання могло би бути продовжене, попри проведення аудиту.

"Вже відбулось часткове відновлення бронювання - для тих працівників, які отримали наказ про відстрочку до 31 травня цього року. Тим часом ФРУ зверталося свого часу до Міністерства економіки з тим, щоб застосували практику, яка була застосована декілька разів протягом дії воєнного стану, коли була пролонгована відстрочка: один раз – на один місяць, другий раз – на три місяці, – і ми власне сподівались, що і цього разу в зв’язку з аудитом держава зможе застосувати таку практику, і пролонгувати дію відстрочок. Так, було прийняте дещо інше рішення. Але ми вважаємо, що держава почула нас", - зауважила експерт.

Вона підкреслила: основний меседж, який бізнес щоразу доносить до держави – не змінювати так часто вектор політики організації бронювання військовозобов’язаних працівників.

"Бізнес має розуміти, що ця політика є прогнозованою, прозорою і незмінною. Тоді ми можемо говорити про деякі вдосконалення, тому що розуміємо, що має бути баланс між забезпеченням національного економічного фронту і захистом Збройними Силами України. Але все ж таки наголошуємо: така політика має базуватись на засадах збалансованого підходу", - резюмувала Гостєва.

Нагадаємо, що після ухвалення рішення уряду від 8 жовтня щодо аудиту рішень про визнання підприємств критично важливими для економіки процес бронювання фактично був паралізований, що викликало протести з боку багатьох бізнес-асоціацій.

Пізніше уряд своїм протокольним рішенням дозволив перебронювати працівників, які мали такий статус до 31 травня. Наразі підприємства чекають відповідних нормативних актів, які мають нарешті запустити процес перебронювання.