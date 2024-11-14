Бронирование для работников должно продолжаться несмотря на аудит, - ФРУ

Поэтому работа всех комиссий по определению критичности была приостановлена не только на уровне военно-гражданских администраций (ВГА), наиболее проверяемых, но и на уровне министерств. Но эта ситуация показала – защита от государства, на который рассчитывал бизнес, не надежна.

"Было приостановлено подписание всех приказов об издании отсрочки и бронирования. Поэтому имели место случаи, когда действующий статус завершился, комиссия не заседала, и соответственно работники не смогли получить новую отсрочку. То есть, защита со стороны государства была не такой прогнозируемой, как нам казалось на начала года", - подчеркнула Гостева.

Она выразила надежду, что 16 ноября, как и обещалось, система будет разблокирована. В то же время она отметила: бронирование могло бы быть продолжено, несмотря на аудит.

"Уже произошло частичное восстановление бронирования - для тех работников, которые получили приказ об отсрочке до 31 мая этого года. Между тем ФРУ обращалось в свое время в Министерство экономики с тем, чтобы применили практику, которая была применена несколько раз в течение военного положения, когда была пролонгированная отсрочка: один раз – в один месяц, второй раз – в три месяца, – и мы надеялись, что и в этот раз в связи с аудитом государство сможет применить такую практику, и пролонгировать действие отсрочок. решение. Но мы считаем, что государство услышало нас", - отметила эксперт.

Она подчеркнула: основной месседж, который каждый раз доносит бизнес до государства – не менять так часто вектор политики организации бронирования военнообязанных работников.

"Бизнес должен понимать, что эта политика прогнозируема, прозрачна и неизменна. Тогда мы можем говорить о некоторых усовершенствованиях, потому что понимаем, что должен быть баланс между обеспечением национального экономического фронта и защитой Вооруженными Силами Украины. Но все же подчеркиваем: такая политика должно базироваться на основе сбалансированного подхода", - резюмировала Гостева.

Напомним, что после принятия решения правительства от 8 октября о аудите решений о признании предприятий критически важными для экономики процесс бронирования фактически был парализован, что вызвало протесты со стороны многих бизнес-ассоциаций.

Позже правительство своим протокольным решением разрешило перебронировать работников, имевших такой статус до 31 мая. В настоящее время предприятия ждут соответствующих нормативных актов, которые должны запустить процесс перебронирования.