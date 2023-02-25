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Бронювання працівників: Мінагрополітики визначило, на яких підприємствах це можливо

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Україна, Субота 25 лютого 2023 15:50
Бронювання працівників: Мінагрополітики визначило, на яких підприємствах це можливо Фото: Мінагрополітики визначило, на яких підприємствах можливе бронювання (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Мінагрополітики визначило критерії з визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період. Для військовозобов'язаних працівників цих підприємств можливе бронювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Мінагрополітики.

За даними прес-служби, визначення критично важливих підприємств, здійснюються за такими критеріями:

  • 1) підприємства, які обробляють землі с/г призначення на площі не менше 1000 га або мають застрахованих працівників не менше 50 осіб;
  • 2) підприємства основним видом діяльності, станом на 1 січня 2022 року, є КВЕД, який зазначено у наказі Мінагрополітики від 21.02.2023 № 223.

Бронювання працівників: Мінагрополітики визначило, на яких підприємствах це можливо

Наразі підприємства, що обробляють понад 1000 га можуть подавати заявки на визначення підприємства критично важливим через ДАР, інші підприємства подають заявки на визначення підприємства критично важливими в установленому порядку, повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, 27 січня Кабінет міністрів України затвердив новий порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.

Бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники, які працюють на:

1. підприємствах, установах та організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

2. підприємствах, установах та організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань;

3. підприємствах, установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

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Міністерство аграрної політики
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