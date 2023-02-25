Бронирование работников: Минагрополитики определило, на каких предприятиях это возможно
Минагрополитики определило критерии определения предприятий, которые имеют важное значение для национальной экономики в области сельского хозяйства в особый период. Для военнообязанных работников этих предприятий возможно бронирование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.
По данным пресс-службы, определения критически важных предприятий осуществляются по следующим критериям:
- 1) предприятия, обрабатывающие земли с/х назначения на площади не менее 1000 га или имеющие застрахованных работников не менее 50 человек;
- 2) предприятия основным видом деятельности, по состоянию на 1 января 2022 года, является КВЭД, указанный в приказе Минагрополитики от 21.02.2023 № 223.
В настоящее время предприятия, обрабатывающие более 1000 га, могут подавать заявки на определение предприятия критически важным через ДАР, другие предприятия подают заявки на определение предприятия критически важными в установленном порядке, сообщили в пресс-службе.
Напомним, 27 января Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения.
Бронированию подлежат военнообязанные работники, работающие на:
1. предприятиях, учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы);
2. предприятиях, учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований;
3. предприятиях, учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.