Бронювання на основі податків, сплачених підприємством, це логічно, - експерт

"Середня зарплата, рівень зарплати, рівень сплати податків як людиною, так і компанією - всі ці речі сьогодні опрацьовуються комплексно. І вплив підприємства або галузі на економіку - це рамки майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо. Ще раз: ти або для фронту, або на фронті. А так, щоб сидіти в тилу та колошматити котлету під вивіскою дуже стратегічного підприємства, тому що воно, наприклад, продає пальне, - так не має бути", - наголосив Куюн.

Це допоможе вивести бізнес із тіні - адже тим підприємствам, які захочуть зберегти працівників, доведеться платити "білу" зарплату, та сплачувати решту податків у повному обсязі, впевнений експерт.

"Я неодноразово демонстрував на прикладі паливних мереж, як можна оцінювати податкову ефективність. Базовий розрахунок будується на навантаженні за літр, але останнім часом особисто я схиляюсь до показника податків на кожного працівника. У нашій ситуації оцінка "бійця" економічного фронту може будуватись виключено на його внеску живими грошима у бюджет воюючої країни. І цей внесок - податки. ПДФО, ЄСВ, податок на прибуток, ПДВ", - резюмував Куюн.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що у Кабміні розглядають схему бронювання тільки для працівників з зарплатнею від 35 тис. грн. Ця схема викликала хвилю критики від експертів та військових як така, що може спровокувати розкол у суспільстві.