Бронирование на основе налогов, уплаченных предприятием, это логично, - эксперт

"Средняя зарплата, уровень зарплаты, уровень уплаты налогов как человеком, так и компанией – все эти вещи сегодня прорабатываются комплексно. И влияние предприятия или отрасли на экономику - это рамки будущей системы бронирования, над которой мы работаем. Еще раз: ты или для фронта , или на фронте. А так, чтобы сидеть в тылу и колошматить котлету под вывеской очень стратегического предприятия, потому что оно, например, продает горючее, - так не должно быть", - подчеркнул Куюн.

Это поможет вывести бизнес из тени - ведь тем предприятиям, которые захотят сохранить работников, придется платить "белую" зарплату и платить остальные налоги в полном объеме, уверен эксперт.

"Я не раз демонстрировал на примере топливных сетей, как можно оценивать налоговую эффективность. Базовый расчет строится на нагрузке за литр, но в последнее время я склоняюсь к показателю налогов на каждого работника. В нашей ситуации оценка "бойца" экономического фронта может строиться исключено на его вклада живыми деньгами в бюджет воюющей страны. И этот взнос - налоги. НДФЛ, ЕСВ, налог на прибыль, НДС", - резюмировал Куюн.

Напомним, ранее появилась информация, что в Кабмине рассматривается схема бронирования только для работников с зарплатой от 35 тыс. грн. Эта схема вызвала волну критики от экспертов и военных, которая может спровоцировать раскол в обществе.