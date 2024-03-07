RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бронирование на основе налогов, уплаченных предприятием, это логично, - эксперт

Фото: бронирование на основе налогов, уплаченных предприятием, это логично (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Схема бронирования сотрудников, которая зависит от объема налогов, которые платит предприятие, может быть эффективной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна.

"Средняя зарплата, уровень зарплаты, уровень уплаты налогов как человеком, так и компанией – все эти вещи сегодня прорабатываются комплексно. И влияние предприятия или отрасли на экономику - это рамки будущей системы бронирования, над которой мы работаем. Еще раз: ты или для фронта , или на фронте. А так, чтобы сидеть в тылу и колошматить котлету под вывеской очень стратегического предприятия, потому что оно, например, продает горючее, - так не должно быть", - подчеркнул Куюн.

Это поможет вывести бизнес из тени - ведь тем предприятиям, которые захотят сохранить работников, придется платить "белую" зарплату и платить остальные налоги в полном объеме, уверен эксперт.

"Я не раз демонстрировал на примере топливных сетей, как можно оценивать налоговую эффективность. Базовый расчет строится на нагрузке за литр, но в последнее время я склоняюсь к показателю налогов на каждого работника. В нашей ситуации оценка "бойца" экономического фронта может строиться исключено на его вклада живыми деньгами в бюджет воюющей страны. И этот взнос - налоги. НДФЛ, ЕСВ, налог на прибыль, НДС", - резюмировал Куюн.

Напомним, ранее появилась информация, что в Кабмине рассматривается схема бронирования только для работников с зарплатой от 35 тыс. грн. Эта схема вызвала волну критики от экспертов и военных, которая может спровоцировать раскол в обществе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине