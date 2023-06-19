Броня, габарити та озброєння. У чому різниця між Leopard 1 та Leopard 2: топ-5 відмінностей

"Леопарди" йдуть у бій

Близько двох тижнів тому російські Telegram-пабліки розповсюдили відео з підбитими танками Leopard 2 та бойовими машинами Bradley. Імовірно, техніка потрапила під артилерію противника у Запорізькій області, на південь від Оріхова.

На відео звернув увагу журналіст німецького Bild Юліан Рьопке. За його даними, 8 червня 47-а окрема механізована бригада "Магура" втратила кілька Bradley і не менше двох танків Leopard 2.

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Російські канали post footage of least 1 Leopard 2A6 і численні Bradley IFV, відбитий південно-західний Orikhiv yesterday.



According to @BILD information, the 47. Russian Mechanized Brigade не встигає на два leopard 2 і 13 Bradley протягом дня. pic.twitter.com/dDy6owMMgx - Julian Röpcke (@JulianRoepcke) June 9, 2023

Пізніше американський CNN повідомив про втрату 16 бронемашин Bradley у перші дні контрнаступу. Причому ця інформація базується на даних із відкритих джерел. Офіційно українська сторона про кількість втраченої техніки не каже. Проте минулого тижня заступниця міністра оборони Ганна Маляр показала один пошкоджений Bradley, екіпаж якого вижив у повному складі, а сама техніка перебуває на ремонті.

Аналітики порталу DeepState розібрали фото та відео і дійшли висновку, що українську техніку було розбито в районі Малої Токмачки, а сумарно втрачено близько 20 одиниць. Імовірно, противнику вдалося заздалегідь виявити рух і завдати прицільного артилерійського удару, внаслідок чого безповоротні втрати склали не менше 4 БТР і один танк Leopard 2A4.

Західні партнери теж офіційно не говорять про знищену техніку. Але визнають, що за активних бойових дій втрати в будь-якому разі будуть. За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, природа війни така, що люди гинуть, а техніка знищується. Тому важливо надавати підтримку Україні.

"Ми не зможемо замінити кожен танк, який зараз виходить з ладу. Але те, що ми робимо... ми продовжимо постачати більше відремонтованих танків Leopard 1 A5 з липня і далі. І до кінця року їх буде понад 100", - заявив він.

Зазначимо, Україна ще не отримувала танки Leopard 1. Німецький уряд лише у лютому 2023-го схвалив передачу цих танків та видав ліцензію на експорт до 178 одиниць. Це можуть бути 88 танків від Rheinmetall та ще 99 від Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. Вони тривалий час перебували на зберіганні, тому, як очікуються, техніка пройде ремонт та модернізацію. В угоді також братиме участь Данія.

Фото: Україна ще не отримала Leopard 1, але союзники обіцяють постачання (deviantart.com)

Для порівняння - коаліція союзників цього року погодила постачання біля 80 танків Leopard 2. Днями з'явилася інформація про те, що Швейцарія може продати 25 одиниць німецькій стороні для передачі Україні, а Данія та Нідерланди закуплять для неї ще 14 других "леопардів"

Порівняння Leopard 1 та Leopard 2

Обидва танки мають низку схожих характеристик. Для управління потрібен екіпаж із чотирьох осіб - командира, водія, навідника та зарядника. А система управління вогнем Leopard 1 була розроблена на основі системи для Leopard 2 і фактично має ті ж тепловізори, лазерні далекоміри та стабілізацію гармати.

Однак слід пам'ятати, що це танки різних поколінь, і відмінностей у них значно більше.

Концепція

Розробка Leopard 1 стартувала ще 1950-х, а виробництво тривало з 1965 по 1984 роки. 2010 року Німеччина зняла його з озброєння, хоча в Європі кілька країн ще використовують цей танк, у тому числі Туреччина та Греція. Остання серійна модернізація - Leopard 1A5, сотні одиниць залишаються у резерві, і саме цю версію отримає Україна.

Leopard 2 виходив з конвеєра з кінця 70-х років і виробництво продовжується досі. Це основний бойовий танк понад десятка європейських країн, що створювався як максимально захищений.

Очевидно, що за 20 років між поколіннями змінився підхід до танкобудування. Leopard 1 створювався з пріоритетом на рухливість, що на той час вважалося головною перевагою бойової машини. Його послідовник став по-справжньому важким танком.

Маса, габарити та запас ходу

За багатьма параметрами Leopard 2 перевершує танк попереднього покоління. Зокрема, він більший, ширший і вищий -10,97х4,00х2,64 проти 9,54х3,37х2,39 метра. І суттєво важче - 62,5 проти 42,2 т.

При цьому другий "леопард" має вдвічі потужніший двигун (1500 проти 830 кінських сил) і здатний розвивати більшу швидкість (70 проти 65 км/год).

"А з іншого боку, запас ходу у Leopard 2 складає 450 км, у той час як у першого всі 550 км. І в умовах рейдів у глибину ворожих позицій це може впливати на всі ці історії", - зазначив у коментарі РБК-Україна військовий експерт Владислав Селезньов.

У будь-якому випадку, за його словами, обидва танки дуже потрібні українській армії. Оскільки найсучасніших зразків Т-62БМ ("Булат") і Т-80 недостатньо, а саме така техніка дозволяє при контрнаступі рухатися вперед і витісняти противника з території України.

Озброєння

Основне озброєння Leopard 1 - це 105-мм гармата Royal Ordnance L7A3. Максимальна дальність ураження цілей складає 3000 метрів, а боєкомплект складає 60 снарядів. Бронебійні боєприпаси DM23 та DM33 здатні пробити до 550 мм гомогенної броні.

Leopard 2 оснащені 120-мм гладкоствольною гарматою Rheinmetall L55 або L55A1. Вона дозволяє вражати цілі на дальності до 5000 метрів, боєкомплект складає 42 снаряди. Боєприпаси DM53A1 адаптовані для знищення динамічного захисту та можуть пробивати до 750 мм гомогенної броні з відстані 2000 метрів.

Фото: Leopard 2 перевершує попередника за багатьма параметрами (Getty Images)

Щодо допоміжних озброєнь, то тут паритет - обидва танки оснащені 7,62-мм кулеметами.

Російська пропаганда наполягає, що вогневої сили Leopard 1 нібито недостатньо для протистояння з сучасними танками. Але військовий експерт Владислав Селезньов наголошує, що "витратний" 105-мм калібр вже широко представлений на фронті зразками західної артилерії. Це британські гаубиці L118, американські М119, італійські OTO Melara Mod 56 та інші.

"Справа в тому, що і 105-мм, і 120-мм танкова гармата здатні знищувати ворожі танки. Тобто говорити про те, що перший "леопард" критично програє за вогневою потужності, я думаю, не зовсім коректно", - додав він. .

Броня

Це вважається слабким місцем танків Leopard 1. У ньому реалізовано гомогенне бронювання, у базовій версії товщина складає до 70 мм. У другій половині XX століття велика увага приділялася розробці високоефективних кумулятивних боєприпасів, здатних пробити будь-який захист. Тому розробники вирішили не робити важкий танк, зосередившись на ударній силі та маневреності.

Leopard 2 захищений композитною бронею, тобто комбінованою або багатошаровою. Згідно з даними з відкритих джерел, починаючи з версії A4, товщина лобової проекції корпусу становить від 600 до 920 мм (в еквіваленті гомогенної броні), лобової проекції башти - від 560 до 1960 мм.

Експерт Владислав Селезньов наголошує, що за рахунок більш ефективної броні живучість Leopard 2 значно вища. Але за наявності сучасних протитанкових засобів західна техніка горить так само, як і російська.

"Коли ворог знає, де знаходиться наша бронетехніка, і коли він має необхідні засоби ураження, то у жодної бронетехніки немає шансів. Її просто знищують за рахунок щільного вогню та застосування різних артилерійських компонентів", - зазначив він.

Зменшити втрати в техніці можна знизити за рахунок комплексного застосування, зокрема за підтримки нашої артилерії, здатної вести ефективну контрбатарейну боротьбу, вчасно придушуючи артилерію супротивника, вважає експерт.

Безумовно, просунута броня підвищує живучість танкового екіпажу. І в цьому плані українські танкісти на Leopard 2 будуть більш захищеними.

Особливості застосування

Незважаючи на те, що Leopard 1 є застарілим танком, його наявність посилить бойові можливості Збройних сил України. Наприклад, у Military Media Center (медійний майданчик Міноборони) вважають, що перших "леопардів" доцільно застосовувати для прикриття флангів, розвідки боєм, знищення легкоброньованої техніки та особового складу. Така тактика дозволить звільнити сучасні танки, ті ж Leopard 2, для найважливіших напрямів.

Владислав Селезньов погоджується, що застосування Leopard 1 і Leopard 2 може бути певною мірою сегментовано за напрямками. Оскільки хоч вони й здатні виконувати ті самі завдання, комплектація обома видами танків у рамках одного підрозділу стане головним болем для військових логістів через різну номенклатуру боєприпасів.

"Але перш за все для нас важливо, щоб танків було достатньо, щоб вони були в придатному стані і мали достатню кількість снарядів. Ще раз наголошу і Leopard, і Challenger (британські танки, - ред.) однаково горять через ворожі обстріли, і лише комплексна робота з артилерією та авіацією кратно підвищить їх ефективність", - додав експерт.