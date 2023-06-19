Броня, габариты и вооружение. В чем разница между Leopard 1 и Leopard 2: топ-5 отличий

"Леопарды" идут в бой

Около двух недель назад российские Telegram-паблики распространили видео с подбитыми танками Leopard 2 и боевыми машинами Bradley. Предположительно, техника попала под артиллерию противника в Запорожской области, к югу от Орехова.

На видео обратил внимание журналист немецкого Bild Юлиан Репке. По его данным, 8 июня 47-ая отдельная механизированная бригада "Магура" потеряла несколько Bradley и не менее двух танков Leopard 2.

Позже американский CNN сообщил о потере 16 бронемашин Bradley в первые дни контрнаступления. Причем эта информация основана на данных из открытых источников. Официально украинская сторона о количестве потерянной техники не говорит. Однако на прошлой неделе замминистра обороны Анна Маляр показала один поврежденных Bradley, экипаж которого выжил в полном составе, а сама техника находится на ремонте.

Аналитики портала DeepState разобрали фото и видео и пришли к выводу, что украинская техника была разбита в районе Малой Токмачки, а суммарно потеряно около 20 единиц. Предположительно, противнику удалось заранее выявить движение и нанести прицельный артиллерийский удар, в результате чего безвозвратные потери составили не менее 4 БТР и один танк Leopard 2A4.

Западные партнеры тоже официально не говорят об уничтоженной технике. Но признают, что при активных боевых действиях потери в любом случае будут. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, природа войны такова, что люди гибнут, а техника уничтожается. Поэтому важно оказывать поддержку Украине.

"Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выходит из строя. Но то, что мы делаем..., мы продолжим поставлять больше отремонтированных танков Leopard 1 A5 с июля и дальше. И до конца года их будет свыше 100", - заявил он.

Отметим, Украина еще не получала танки Leopard 1. Немецкое правительство только в феврале 2023-го одобрило передачу этих танков и выдал лицензию на экспорт до 178 единиц. Это могут быть 88 танков от Rheinmetall и еще 99 от Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. Они долгое время находились на хранении, поэтому, как ожидаются, техника пройдет ремонт и модернизацию. В сделке также примет участие Дания.

Фото: Украина еще не получила Leopard 1, но союзники обещают поставки (deviantart.com)

Для сравнения - коалиция союзников в этом году согласовала поставку около 80 танков Leopard 2. На днях появилась информация о том, что Швейцария может продать 25 единиц немецкой стороне для передачи Украине, а Дания и Нидерланды закупят для нее еще 14 вторых "леопардов"

Сравнение Leopard 1 и Leopard 2

Оба танка имеют ряд похожих характеристик. Для управления нужен экипаж из четырех человек - командира, водителя, наводчика и зарядчика. А система управления огнем Leopard 1 была разработана на основе системы для Leopard 2 и фактически имеет те же тепловизоры, лазерные дальномеры и стабилизацию пушки.

Однако следует помнить, что это танки разных поколений, и отличий у них куда больше.

Концепция

Разработка Leopard 1 стартовала еще в 1950-х, а производство длилось с 1965 по 1984 годы. В 2010 году Германия сняла его с вооружения, хотя в Европе несколько стран еще используют этот танк, в том числе Турция и Греция. Последняя серийная модернизация - Leopard 1A5, сотни единиц остаются в резерве, и именно эту версию получит Украина.

Leopard 2 выходил с конвейера с конца 70-х годов и производство продолжается до сих пор. Это основной боевой танк более десятка европейских стран, который создавался как максимально защищенный.

Очевидно, что за 20 лет между поколениями изменился подход к танкостроению. Leopard 1 создавался с приоритетом на подвижность, что на то время считалось главным достоинством боевой машины. Его последователь стал уже по-настоящему тяжелым танком.

Масса, габариты и запас хода

По многим параметрам Leopard 2 превосходит танк предыдущего поколения. В частности, он больше, шире и выше – 10,97х4,00х2,64 против 9,54х3,37х2,39 метра. И существенно тяжелее - 62,5 против 42,2 т.

При этом второй "леопард" имеет в два раза более мощный двигатель (1500 против 830 лошадиных сил) и способен развивать более высокую скорость (70 против 65 км/ч).

"А с другой стороны, запас хода у Leopard 2 составляет 450 км, в то время как у первого все 550 км. И в условиях рейдов в глубину вражеских позиций это может оказать существенное влияние", - отметил в комментарии РБК-Украина военный эксперт Владислав Селезнев.

В любом случае, по его словам, оба танка очень нужны украинской армии. Поскольку самых современных образцов Т-62БМ ("Булат") и Т-80 недостаточно, а именно такая техника позволяет при контрнаступлении двигаться вперед и вытеснять противника с территории Украины.

Вооружение

Основное вооружение Leopard 1 - это 105-мм пушка Royal Ordnance L7A3. Максимальная дальность поражения целей составляет 3000 метров, а боекомплект составляет 60 снарядов. Бронебойные боеприпасы DM23 и DM33 способны пробить до 550 мм гомогенной брони.

Leopard 2 оснащены 120-мм гладкоствольной пушкой Rheinmetall L55 или L55A1. Она позволяет поражать цели на дальности до 5000 метров, боекомплект составляет 42 снаряда. Боеприпасы DM53A1 адаптированы для уничтожения динамической защиты и могут пробивать до 750 мм гомогенной брони с расстояния 2000 метров.

Фото: Leopard 2 превосходит предшественника по многим параметрам (Getty Images)

Что касается вспомогательных вооружений, то тут паритет - оба танка оснащены 7,62-мм пулеметами.

Российская пропаганда настаивает, что огневой мощи Leopard 1 якобы недостаточно для противостояния с современными танками. Но военный эксперт Владислав Селезнев отмечает, что "расходный" 105-мм калибр уже широко представлен на фронте образцами западной артиллерии. Это британские гаубицы L118, американские М119, итальянские OTO Melara Mod 56 и другие.

"Дело в том, что и 105-мм, и 120-мм танковая пушка способны уничтожать вражеские танки. То есть говорить о том, что первый "леопард" критично проигрывает по огневой мощи, я думаю, не совсем корректно", - добавил он.

Броня

Это считается слабым местом танков Leopard 1. В нем реализовано гомогенное бронирование, в базовой версии толщина составляет до 70 мм. Во второй половине XX века большое внимание уделялось разработке высокоэффективных кумулятивных боеприпасов, способных пробить любую защиту. Поэтому разработчики решили не утяжелять танк, сосредоточившись на ударной силе и маневренности.

Leopard 2 защищен композитной броней, то есть комбинированной или многослойной. Согласно данным из открытых источников, начиная с версии A4 толщина лобовой проекции корпуса составляет от 600 до 920 мм (в эквиваленте гомогенной брони), лобовой проекции башни - от 560 до 1960 мм.

Эксперт Владислав Селезнев подчеркивает, что за счет более эффективной брони живучесть Leopard 2 значительно выше. Но при наличии современных противотанковых средств западная техника горит так же, как и российская.

"Когда враг знает, где находится наша бронетехника, и когда у него есть необходимые средства поражения, то ни у какой бронетехники нет шансов. Ее просто уничтожают за счет плотного огня и применения разных артиллерийских компонентов", - отметил он.

Снизить потери в технике можно снизить за счет комплексного применения, в том числе при поддержке нашей артиллерии, способной вести эффективную контрбатарейную борьбу, вовремя подавляя артиллерию противника, считает эксперт.

Безусловно, продвинутая броня повышает живучесть танкового экипажа. И в этом плане украинские танкисты на Leopard 2 будут более защищены.

Особенности применения

Несмотря на то, что Leopard 1 является устаревшим танком, его наличие усилит боевые возможности Вооруженных сил Украины. Например, в Military Media Center (медийная площадка Минобороны) полагают, что первых "леопардов" целесообразно применять для прикрытия флангов, разведки боем, уничтожения легкобронированной техники и личного состава. Такая тактика позволит высвободить современные танки, те же Leopard 2, для более важных направлений.

Владислав Селезнев соглашается, что применение Leopard 1 и Leopard 2 может быть в определенной мере сегментировано по направлениям. Поскольку хоть они и способны выполнять одни и те же задача, комплектация обоими видами танков в рамках одного подразделения станет головной болью для военных логистов из-за разной номенклатуры боеприпасов.

"Но прежде всего для нас важно, чтобы танков было достаточно, чтобы они были в пригодном состоянии и имели достаточное количество снарядов. Еще раз подчеркну и Leopard, и Challenger (британские танки, - ред.) одинаково горят из-за вражеских обстрелов, и только комплексная работа с артиллерией и авиацией кратно повысит их эффективность", - добавил эксперт.