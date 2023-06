Броня, габарити та озброєння. У чому різниця між Leopard 1 та Leopard 2: топ-5 відмінностей

Близько двох тижнів тому російські Telegram-пабліки розповсюдили відео з підбитими танками Leopard 2 та бойовими машинами Bradley. Імовірно, техніка потрапила під артилерію противника у Запорізькій області, на південь від Оріхова.

На відео звернув увагу журналіст німецького Bild Юліан Рьопке. За його даними, 8 червня 47-а окрема механізована бригада "Магура" втратила кілька Bradley і не менше двох танків Leopard 2.

