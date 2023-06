Броня, габариты и вооружение. В чем разница между Leopard 1 и Leopard 2: топ-5 отличий

Около двух недель назад российские Telegram-паблики распространили видео с подбитыми танками Leopard 2 и боевыми машинами Bradley. Предположительно, техника попала под артиллерию противника в Запорожской области, к югу от Орехова.

На видео обратил внимание журналист немецкого Bild Юлиан Репке. По его данным, 8 июня 47-ая отдельная механизированная бригада "Магура" потеряла несколько Bradley и не менее двух танков Leopard 2.

Russian channels post footage of at least one Leopard 2A6 and numerous Bradley IFV, destroyed south of Orikhiv yesterday.



According to @BILD information, the 47. Ukrainian Mechanized Brigade lost at least two Leopard 2 and 13 Bradley during the day. pic.twitter.com/dDy6owMMgx