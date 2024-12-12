Бронхіальна астма: чому виникає та як лікувати

Цього тижня пройшов Всесвітній день хворого на бронхіальну астму. В Україні хворий на астму може отримати безоплатно лікування, обстеження та необхідні ліки.
Докладніше про те, у чому небезпека хвороби та як отримати лікування, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.
Астма - це хронічне захворювання, що характеризується періодичними нападами задишки та свистячими хрипами. Частота та інтенсивність цих симптомів може змінюватися: напади можуть повторюватися від кількох разів на годину до одного разу на день. Зазвичай вони виникають під час фізичної активності або вночі.
Бронхіальна астма зустрічається серед людей різного віку, але найбільше поширена серед дітей і молоді. Зауважимо, що це характерно не лише для України, а й для інших країн світу.
Зазвичай хвороба розвивається через хронічне запалення бронхів, що робить дихальні шляхи надто чутливими до подразників. Під час нападу слизові оболонки бронхів набрякають, звужуючи дихальні шляхи, через що людині важко вдихати та видихати повітря.
Хоча смертність від астми невисока серед хронічних захворювань, часті напади значно погіршують якість життя. Вони призводять до безсоння, втоми та зниженої фізичної активності.
Астма є захворюванням, яке наразі не піддається повному лікуванню. Проте її перебіг і симптоми можна ефективно контролювати. Науковцям поки не вдалося точно визначити головні причини виникнення астми. Водночас експерти погоджуються, що генетична схильність у поєднанні з впливом зовнішніх подразників є основними факторами ризику розвитку цього захворювання.
Найбільш поширені причини бронхіальної астми:
Фактори, які сприяють розвитку бронхіальної астми, - це домашні алергени (пил і пилові кліщі, пліснява), домашні тварини (шерсть, пір’я, слина тощо), таргани і засоби побутової хімії.
Несприятливі погодні умови (холодне повітря), сильне емоційне (страх або гнів) та фізичне навантаження можуть викликати посилення симптомів або розвиток ускладнень астми.
Щоб зменшити ризики бронхіальної астми, підтримуйте чистоту в домі - регулярно прибирайте і провітрюйте приміщення. Стежте за рівнем сухості повітря в домі, за потреби зволожуйте і фільтруйте повітря спеціальними приладами.
При перших підозрах на алергію, зверніться до лікаря.
Профілактика бронхіальної астми - це обмеження хімікатів. Якщо не можете відмовитись від побутової хімії, то користуйтеся гумовими рукавичками та маскою.
Оскільки причиною астми можуть стати деякі препарати, не займайтесь самолікуванням, перед прийомом будь-яких ліків радьтеся з лікарем!
Навіть якщо ви не займаєтесь спортом, мотивуйте себе гуляти щодня за будь-якої погоди.
Астма є серйозним хронінчим захворюванням, тому вилікувати броніальну астму в домашніх умовах за тиждень чи місяць неможливо. Курс лікування має призначати лікар.Раннє лікування призводить до стійкої ремісії, а прийом базових препаратів спровільнює прогресування хвороби.
В Україні ліки від бронхіальної астми можна отримати безкоштовно або з незначною доплатою за програмою "Доступні ліки". Зверніться по свій рецепт до лікаря.
Однак ліки - це не єдиний спосіб боротьби з астмою. Важливо також уникати можливих факторів ризику розвитку астми - подразників, які викликають запалення дихальних шляхів. Кожна людина повинна бути добре інформована про це, та знати, які саме фактори ризику найбільш небезпечні саме для неї.
Астма - це те захворювання, яке вимагає медичного контролю. Небезпечно його недооцінювати. Якщо ви не будете дотримуватись спеціального режиму лікування, то наслідки можуть бути трагічними.
При підготовці публікації використовувалась інформація Міністерства охорони здоров'я та Національної служби здоров'я України.
Нагадаємо, раніше ми писали, що обов'язково має бути в домашній аптечці.
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