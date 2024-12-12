Бронхіальна астма: чому виникає та як лікувати

Цього тижня пройшов Всесвітній день хворого на бронхіальну астму. В Україні хворий на астму може отримати безоплатно лікування, обстеження та необхідні ліки.

Докладніше про те, у чому небезпека хвороби та як отримати лікування, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна .

Що таке бронхіальна астма

Астма - це хронічне захворювання, що характеризується періодичними нападами задишки та свистячими хрипами. Частота та інтенсивність цих симптомів може змінюватися: напади можуть повторюватися від кількох разів на годину до одного разу на день. Зазвичай вони виникають під час фізичної активності або вночі.

Бронхіальна астма зустрічається серед людей різного віку, але найбільше поширена серед дітей і молоді. Зауважимо, що це характерно не лише для України, а й для інших країн світу.

Зазвичай хвороба розвивається через хронічне запалення бронхів, що робить дихальні шляхи надто чутливими до подразників. Під час нападу слизові оболонки бронхів набрякають, звужуючи дихальні шляхи, через що людині важко вдихати та видихати повітря.

Хоча смертність від астми невисока серед хронічних захворювань, часті напади значно погіршують якість життя. Вони призводять до безсоння, втоми та зниженої фізичної активності.

Причини астми