Бронхиальная астма: почему возникает и как лечить
На этой неделе прошел Всемирный день больного бронхиальной астмой. В Украине больной астмой может получить бесплатное лечение, обследование и необходимые лекарства.
Более подробно о том, в чем опасность болезни и как получить лечение, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
Что такое бронхиальная астма
Астма - это хроническое заболевание, характеризующееся периодическими приступами одышки и свистящими хрипами. Частота и интенсивность этих симптомов могут изменяться: приступы могут повторяться от нескольких раз в час до одного раза в день. Обычно они возникают при физической активности или ночью.
Бронхиальная астма встречается среди людей всех возрастов, но наиболее распространена среди детей и молодежи. Заметим, что это характерно не только для Украины, но и других стран мира.
Обычно болезнь развивается из-за хронического воспаления бронхов, что делает дыхательные пути слишком чувствительными к раздражителям. Во время приступа слизистые бронхов отекают, сужая дыхательные пути, из-за чего человеку тяжело вдыхать и выдыхать воздух.
Хотя смертность от астмы невысока среди хронических заболеваний, частые приступы значительно ухудшают качество жизни. Они приводят к бессоннице, усталости и пониженной физической активности.
Причины астмы
Астма является заболеванием, которое пока не поддается полному лечению. Однако ее течение и симптомы можно эффективно контролировать. Ученым пока не удалось точно определить главные причины возникновения астмы. В то же время, эксперты соглашаются, что генетическая предрасположенность в сочетании с влиянием внешних раздражителей является основными факторами риска развития этого заболевания.
Наиболее распространенные причины бронхиальной астмы:
- аллергены - пациенты, страдающие аллергическим ринитом или атопическим дерматитом, имеют в 3-5 раз более высокий риск заболеть бронхиальной астмой. И наоборот: бронхиальная астма может спровоцировать аллергию на определенные раздражители;
- наследственная предрасположенность. Если кто-то из ваших родственников болел астмой, то вы автоматически относитесь к группе риска;
- вредные условия труда: влияние химических раздражителей, особенно на рабочем месте;
- низкий вес при рождении и курении матери во время беременности.
- частые респираторные заболевания;
- некоторые медикаменты. Аспирин, группа противовоспалительных и обезболивающих препаратов, лекарства от давления (бета-блокаторы) также могут стать причиной брохниальной астмы;
- ожирение;
- низкая физическая активность.
Факторы, способствующие развитию бронхиальной астмы - это домашние аллергены (пыль и пылевые клещи, плесень), домашние животные (шерсть, перья, слюна и т.п.), тараканы и средства бытовой химии.
Неблагоприятные погодные условия (холодный воздух), сильная эмоциональная (страх или гнев) и физическая нагрузка могут вызвать усиление симптомов или развитие осложнений астмы.
Профилактика бронхиальной астмы
Чтобы уменьшить риски бронхиальной астмы, поддерживайте чистоту в доме – регулярно убирайте и проветривайте помещение. Следите за уровнем сухости воздуха в доме, при необходимости увлажняйте и фильтруйте воздух специальными приборами.
При первых подозрениях на аллергию обратитесь к врачу.
Профилактика бронхиальной астмы - это ограничение химикатов. Если не можете отказаться от бытовой химии, используйте резиновые перчатки и маску.
Поскольку причиной астмы могут стать некоторые препараты, не занимайтесь самолечением, перед приемом любого лекарства советуйтесь с врачом!
Даже если вы не занимаетесь спортом, мотивируйте себя гулять каждый день в любую погоду.
Лечение бронхиальной астмы
Астма является серьезным хроническим заболеванием, поэтому вылечить брониальную астму в домашних условиях за неделю или месяц невозможно. Курс лечения должен назначать врач. Раннее лечение приводит к стойкой ремиссии, а прием базовых препаратов спровоцирует прогрессирование болезни.
В Украине лекарства от бронхиальной астмы можно получить бесплатно или с незначительной доплатой по программе "Доступные лекарства". Обратитесь за своим рецептом к врачу.
Однако лекарство – это не единственный способ борьбы с астмой. Важно также избегать возможных факторов риска развития астмы - раздражителей, вызывающих воспаление дыхательных путей. Каждый человек должен быть хорошо информирован об этом, и знать, какие именно факторы риска наиболее опасны для него.
Астма - это то заболевание, которое требует медицинского контроля. Опасно его недооценивать. Если вы не будете соблюдать специальный режим лечения, то последствия могут быть трагическими.
При подготовке публикации использовали информацию Министерства здравоохранения и Национальной службы здоровья Украины.
Напомним, ранее мы писали, что обязательно должно быть в домашней аптечке.
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