Бронхиальная астма: почему возникает и как лечить

На этой неделе прошел Всемирный день больного бронхиальной астмой. В Украине больной астмой может получить бесплатное лечение, обследование и необходимые лекарства.

Более подробно о том, в чем опасность болезни и как получить лечение, можно узнать, - в материале РБК-Украина .

Что такое бронхиальная астма

Астма - это хроническое заболевание, характеризующееся периодическими приступами одышки и свистящими хрипами. Частота и интенсивность этих симптомов могут изменяться: приступы могут повторяться от нескольких раз в час до одного раза в день. Обычно они возникают при физической активности или ночью.

Бронхиальная астма встречается среди людей всех возрастов, но наиболее распространена среди детей и молодежи. Заметим, что это характерно не только для Украины, но и других стран мира.

Обычно болезнь развивается из-за хронического воспаления бронхов, что делает дыхательные пути слишком чувствительными к раздражителям. Во время приступа слизистые бронхов отекают, сужая дыхательные пути, из-за чего человеку тяжело вдыхать и выдыхать воздух.

Хотя смертность от астмы невысока среди хронических заболеваний, частые приступы значительно ухудшают качество жизни. Они приводят к бессоннице, усталости и пониженной физической активности.

Причины астмы