Бронежилети, шоломи та тактичні рукавички: що видають українським військовим

Міністерство оборони України надає військовослужбовцям ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту сучасні засоби індивідуального захисту. Оскільки це є ключовим елементом для забезпечення їхньої безпеки та ефективності на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони України.

Забезпечення військових засобами індивідуального захисту здійснюється згідно з Нормами №1 (бойовий єдиний комплект) та №2 (бойовий спеціальний комплект). Зокрема, особовому складу видають:

засоби балістичного захисту;

засоби захисту слуху;

засоби захисту органів зору;

засоби захисту рук;

засоби захисту суглобів.

Засоби балістичного захисту

До засобів балістичного захисту входять: шолом бойовий балістичний та бронежилет модульний. Шолом бойовий балістичний використовується для захисту голови від уламків під час виконання бойових та навчально-бойових завдань. Він складається з оболонки, внутрішнього оснащення, унітарного фронтального кріплення та бічних планок-рейлінгів.

Шолом бойовий балістичний (фото: mod.gov.ua)

Бронежилет модульний призначений для захисту від куль та уламків, з можливістю адаптації під різні бойові умови. Він складається з базової конструкції:

чохол з фронтальним м’яким балістичним елементом та жорстким бронеелементом;

чохол з тильним м’яким балістичним елементом та жорстким бронеелементом;

камербанд (бокові чохли з м’якими балістичними елементами);

чохол захисту паху з м’яким балістичним елементом;

чохли захисту шиї з м’якими балістичними елементами;

ремінь розвантажувальний з м’яким балістичним елементом;

чохли з м’яким балістичним елементом захисту плечей;

чохли з м’яким балістичним елементом захисту стегон.

Засоби захисту слуху

До засобів захисту слуху належать: беруші спеціальні індивідуальні та навушники спеціальні. Беруші спеціальні індивідуальні використовуються для захисту слуху від високих рівнів шуму під час бойових дій. Зокрема, вони діляться на 2 типи вкладок багаторазового використання:

вкладки невід’ємно з’єднані між собою шнуром;

вкладки з механізмом перемикання. Цей механізм має декілька режимів, з різними значеннями поглинання зовнішніх шумів.

Навушники спеціальні мають систему активного зниження шуму. Окрім того, вони забезпечують захист органів слуху від небезпечних рівнів шумів та гучних звуків: вибуху, пострілів тощо. Навушники також дозволяють користувачу чути всі звуки навколишнього середовища за допомогою зовнішніх мікрофонів.

Навушники спеціальні (фото: mod.gov.ua)

До того ж, вони надають можливість прийому-передачі голосової інформації та попереджувальних сигналів. Існує лише 2 типи навушників спеціальних, залежно від місця розміщення дуги притискального пристрою (над головою або за головою).

Засоби захисту органів зору

Засобами захисту органів зору є окуляри захисні балістичні та окуляри-маска захисні балістичні. Їх використовують для захисту очей від різноманітних загроз штучного та природного походження. Зокрема, дії лазерів, бризок рідини, ультрафіолетового випромінювання, пилу та іншого.

Окуляри захисні балістичні можна використовувати сумісно із шоломами, прицілами нічного бачення, оптичними приладами та індивідуальними засобами захисту слуху. Вони складаються з таких елементів:

оправа, що фіксує світлофільтр та має дужки для утримання предмета на обличчі користувача;

наносник;

світлофільтр прозорий (CLEAR);

світлофільтр для захисту від впливу сонячних променів (GREY);

світлофільтр підвищеної контрастності (ORANGE);

еластичний утримувальний ремінець;

два мішки для зберігання світлофільтрів та догляду за ними;

чохол для зберігання та транспортування;

інструкція з використання та догляду українською мовою.

Окуляри захисні балістичні (фото: mod.gov.ua)

Окуляри-маска захисні балістичні мають дещо інший склад. Їх базовий комплект складається з:

оправа, що фіксує світлофільтр та тримає предмет на обличчі користувача;

світлофільтр прозорий (CLEAR);

світлофільтр для захисту від впливу сонячних променів (GREY);

світлофільтр підвищеної контрастності (ORANGE);

наголовний еластичний ремінь. Він забезпечує прилягання предмета до обличчя та його фіксацію на голові або шоломі;

ущільнювач (частина оправи, яка комфортно та щільно прилягає до обличчя);

два мішки для зберігання світлофільтрів та догляду за ними;

чохол для зберігання та транспортування;

противідблисковий чохол;

інструкція з використання та догляду українською мовою.

Засоби захисту рук

До засобів захисту рук належать: рукавички захисні та рукавички тактичні.

Рукавички захисні бережуть руки від механічних впливів, можливих ризиків при роботі з мотузками, фалами під час експлуатації в польових умовах, виконанні бойових та навчально-бойових завдань, ведення бойових дій. Вони складаються з долонної та тильної частин:

долонна частина виготовлена зі штучної шкіри. Окрім того, її посилюють додатковими накладками та трикотажним арамідним полотном. До того ж, між великим та вказівним пальцями розміщена накладка зі шкіри;

тильна частина виготовлена з двох шарів матеріалів. Ззовні вона посилена накладкою з термопластичної гуми, що з’єднується з трикотажним полотном термічним способом.

Рукавички тактичні забезпечують захист від механічних впливів під час тренувань та проведення практичних стрільб зі стрілецької зброї. Тильна частина виробу виготовляється з легких трикотажних матеріалів, долонна - зі штучної шкіри.

Засоби захисту суглобів

Засобами захисту суглобів є налокітники тактичні бойові та наколінники тактичні бойові. Налокітники тактичні бойові призначені для захисту ліктьових суглобів від пошкоджень та травм. Їх базовий комплект складається з:

основи;

чашки з ударостійкого матеріалу;

м’якої вставки для амортизації удару;

двох тканинних еластичних стрічок;

двох пряжок-рамок на одну щілину.

Наколінники тактичні бойові - забезпечують захист колінного суглоба під час знаходження в позі напівсидячи з упором на коліно. Вони складаються з: