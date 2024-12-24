Бронежилеты, шлемы и тактические перчатки: что выдают украинским военным

Министерство обороны Украины предоставляет военнослужащим ВСУ и Государственной специальной службы транспорта современные средства индивидуальной защиты. Поскольку это является ключевым элементом для обеспечения их безопасности и эффективности на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

Обеспечение военных средствами индивидуальной защиты осуществляется согласно Нормам №1 (боевой единый комплект) и №2 (боевой специальный комплект). В частности, личному составу выдают:

средства баллистической защиты;

средства защиты слуха;

средства защиты органов зрения;

средства защиты рук;

средства защиты суставов.

Средства баллистической защиты

К средствам баллистической защиты входят: шлем боевой баллистический и бронежилет модульный. Шлем боевой баллистический используется для защиты головы от осколков во время выполнения боевых и учебно-боевых задач. Он состоит из оболочки, внутреннего оснащения, унитарного фронтального крепления и боковых планок-рейлингов.

Шлем боевой баллистический (фото: mod.gov.ua)

Бронежилет модульный предназначен для защиты от пуль и осколков, с возможностью адаптации под различные боевые условия. Он состоит из базовой конструкции:

чехол с фронтальным мягким баллистическим элементом и жестким бронеэлементом;

чехол с тыльным мягким баллистическим элементом и жестким бронеэлементом;

камербанд (боковые чехлы с мягкими баллистическими элементами);

чехол защиты паха с мягким баллистическим элементом;

чехлы защиты шеи с мягкими баллистическими элементами;

ремень разгрузочный с мягким баллистическим элементом;

чехлы с мягким баллистическим элементом защиты плеч;

чехлы с мягким баллистическим элементом защиты бедер.

Средства защиты слуха

К средствам защиты слуха относятся: беруши специальные индивидуальные и наушники специальные. Беруши специальные индивидуальные используются для защиты слуха от высоких уровней шума во время боевых действий. В частности, они делятся на 2 типа вкладышей многоразового использования:

вкладыши неотъемлемо соединенные между собой шнуром;

вкладки с механизмом переключения. Этот механизм имеет несколько режимов, с разными значениями поглощения внешних шумов.

Наушники специальные имеют систему активного снижения шума. Кроме того, они обеспечивают защиту органов слуха от опасных уровней шумов и громких звуков: взрыва, выстрелов и тому подобное. Наушники также позволяют пользователю слышать все звуки окружающей среды с помощью внешних микрофонов.

Наушники специальные (фото: mod.gov.ua)

К тому же, они предоставляют возможность приема-передачи голосовой информации и предупредительных сигналов. Существует только 2 типа наушников специальных, в зависимости от места размещения дуги прижимного устройства (над головой или за головой).

Средства защиты органов зрения

Средствами защиты органов зрения являются очки защитные баллистические и очки-маска защитные баллистические. Их используют для защиты глаз от различных угроз искусственного и природного происхождения. В частности, действия лазеров, брызг жидкости, ультрафиолетового излучения, пыли и прочего.

Очки защитные баллистические можно использовать совместно со шлемами, прицелами ночного видения, оптическими приборами и индивидуальными средствами защиты слуха. Они состоят из следующих элементов:

оправа, фиксирующая светофильтр и имеющая дужки для удержания предмета на лице пользователя;

наносник;

светофильтр прозрачный (CLEAR);

светофильтр для защиты от воздействия солнечных лучей (GREY);

светофильтр повышенной контрастности (ORANGE);

эластичный удерживающий ремешок;

два мешка для хранения светофильтров и ухода за ними;

чехол для хранения и транспортировки;

инструкция по использованию и уходу на украинском языке.

Очки защитные баллистические (фото: mod.gov.ua)

Очки-маска защитные баллистические имеют несколько иной состав. Их базовый комплект состоит из:

оправа, фиксирующая светофильтр и удерживающая предмет на лице пользователя;

светофильтр прозрачный (CLEAR);

светофильтр для защиты от воздействия солнечных лучей (GREY);

светофильтр повышенной контрастности (ORANGE);

наголовный эластичный ремень на голову. Он обеспечивает прилегание предмета к лицу и его фиксацию на голове или шлеме;

уплотнитель (часть оправы, которая комфортно и плотно прилегает к лицу);

два мешка для хранения светофильтров и ухода за ними;

чехол для хранения и транспортировки;

антибликовый чехол для хранения и транспортировки;

инструкция по использованию и уходу на украинском языке.

Средства защиты рук

К средствам защиты рук относятся: перчатки защитные и перчатки тактические.

Перчатки защитные берегут руки от механических воздействий, возможных рисков при работе с веревками, фалами во время эксплуатации в полевых условиях, выполнении боевых и учебно-боевых задач, ведения боевых действий. Они состоят из ладонной и тыльной частей:

ладонная часть изготовлена из искусственной кожи. Кроме того, ее усиливают дополнительными накладками и трикотажным арамидным полотном. К тому же, между большим и указательным пальцами размещена накладка из кожи;

тыльная часть изготовлена из двух слоев материалов. Внешне она усилена накладкой из термопластичной резины, которая соединяется с трикотажным полотном термическим способом.

Перчатки тактические обеспечивают защиту от механических воздействий во время тренировок и проведения практических стрельб из стрелкового оружия. Тыльная часть изделия изготавливается из легких трикотажных материалов, ладонная - из искусственной кожи.

Средства защиты суставов

Средствами защиты суставов являются налокотники тактические боевые и наколенники тактические боевые. Налокотники тактические бое вые предназначены для защиты локтевых суставов от повреждений и травм. Их базовый комплект состоит из:

основы;

чашки из ударопрочного материала;

мягкой вставки для амортизации удара;

двух тканевых эластичных тканевых лент;

двух пряжек-рамок на одну щель.

Наколенники тактические боевые - обеспечивают защиту коленного сустава во время нахождения в позе полусидя с упором на колено. Они состоят из: