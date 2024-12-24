Бронежилеты, шлемы и тактические перчатки: что выдают украинским военным
Министерство обороны Украины предоставляет военнослужащим ВСУ и Государственной специальной службы транспорта современные средства индивидуальной защиты. Поскольку это является ключевым элементом для обеспечения их безопасности и эффективности на поле боя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.
Обеспечение военных средствами индивидуальной защиты осуществляется согласно Нормам №1 (боевой единый комплект) и №2 (боевой специальный комплект). В частности, личному составу выдают:
- средства баллистической защиты;
- средства защиты слуха;
- средства защиты органов зрения;
- средства защиты рук;
- средства защиты суставов.
Средства баллистической защиты
К средствам баллистической защиты входят: шлем боевой баллистический и бронежилет модульный. Шлем боевой баллистический используется для защиты головы от осколков во время выполнения боевых и учебно-боевых задач. Он состоит из оболочки, внутреннего оснащения, унитарного фронтального крепления и боковых планок-рейлингов.
Шлем боевой баллистический (фото: mod.gov.ua)
Бронежилет модульный предназначен для защиты от пуль и осколков, с возможностью адаптации под различные боевые условия. Он состоит из базовой конструкции:
- чехол с фронтальным мягким баллистическим элементом и жестким бронеэлементом;
- чехол с тыльным мягким баллистическим элементом и жестким бронеэлементом;
- камербанд (боковые чехлы с мягкими баллистическими элементами);
- чехол защиты паха с мягким баллистическим элементом;
- чехлы защиты шеи с мягкими баллистическими элементами;
- ремень разгрузочный с мягким баллистическим элементом;
- чехлы с мягким баллистическим элементом защиты плеч;
- чехлы с мягким баллистическим элементом защиты бедер.
Средства защиты слуха
К средствам защиты слуха относятся: беруши специальные индивидуальные и наушники специальные. Беруши специальные индивидуальные используются для защиты слуха от высоких уровней шума во время боевых действий. В частности, они делятся на 2 типа вкладышей многоразового использования:
- вкладыши неотъемлемо соединенные между собой шнуром;
- вкладки с механизмом переключения. Этот механизм имеет несколько режимов, с разными значениями поглощения внешних шумов.
Наушники специальные имеют систему активного снижения шума. Кроме того, они обеспечивают защиту органов слуха от опасных уровней шумов и громких звуков: взрыва, выстрелов и тому подобное. Наушники также позволяют пользователю слышать все звуки окружающей среды с помощью внешних микрофонов.
Наушники специальные (фото: mod.gov.ua)
К тому же, они предоставляют возможность приема-передачи голосовой информации и предупредительных сигналов. Существует только 2 типа наушников специальных, в зависимости от места размещения дуги прижимного устройства (над головой или за головой).
Средства защиты органов зрения
Средствами защиты органов зрения являются очки защитные баллистические и очки-маска защитные баллистические. Их используют для защиты глаз от различных угроз искусственного и природного происхождения. В частности, действия лазеров, брызг жидкости, ультрафиолетового излучения, пыли и прочего.
Очки защитные баллистические можно использовать совместно со шлемами, прицелами ночного видения, оптическими приборами и индивидуальными средствами защиты слуха. Они состоят из следующих элементов:
- оправа, фиксирующая светофильтр и имеющая дужки для удержания предмета на лице пользователя;
- наносник;
- светофильтр прозрачный (CLEAR);
- светофильтр для защиты от воздействия солнечных лучей (GREY);
- светофильтр повышенной контрастности (ORANGE);
- эластичный удерживающий ремешок;
- два мешка для хранения светофильтров и ухода за ними;
- чехол для хранения и транспортировки;
- инструкция по использованию и уходу на украинском языке.
Очки защитные баллистические (фото: mod.gov.ua)
Очки-маска защитные баллистические имеют несколько иной состав. Их базовый комплект состоит из:
- оправа, фиксирующая светофильтр и удерживающая предмет на лице пользователя;
- светофильтр прозрачный (CLEAR);
- светофильтр для защиты от воздействия солнечных лучей (GREY);
- светофильтр повышенной контрастности (ORANGE);
- наголовный эластичный ремень на голову. Он обеспечивает прилегание предмета к лицу и его фиксацию на голове или шлеме;
- уплотнитель (часть оправы, которая комфортно и плотно прилегает к лицу);
- два мешка для хранения светофильтров и ухода за ними;
- чехол для хранения и транспортировки;
- антибликовый чехол для хранения и транспортировки;
- инструкция по использованию и уходу на украинском языке.
Средства защиты рук
К средствам защиты рук относятся: перчатки защитные и перчатки тактические.
Перчатки защитные берегут руки от механических воздействий, возможных рисков при работе с веревками, фалами во время эксплуатации в полевых условиях, выполнении боевых и учебно-боевых задач, ведения боевых действий. Они состоят из ладонной и тыльной частей:
- ладонная часть изготовлена из искусственной кожи. Кроме того, ее усиливают дополнительными накладками и трикотажным арамидным полотном. К тому же, между большим и указательным пальцами размещена накладка из кожи;
- тыльная часть изготовлена из двух слоев материалов. Внешне она усилена накладкой из термопластичной резины, которая соединяется с трикотажным полотном термическим способом.
Перчатки тактические обеспечивают защиту от механических воздействий во время тренировок и проведения практических стрельб из стрелкового оружия. Тыльная часть изделия изготавливается из легких трикотажных материалов, ладонная - из искусственной кожи.
Средства защиты суставов
Средствами защиты суставов являются налокотники тактические боевые и наколенники тактические боевые. Налокотники тактические бое вые предназначены для защиты локтевых суставов от повреждений и травм. Их базовый комплект состоит из:
- основы;
- чашки из ударопрочного материала;
- мягкой вставки для амортизации удара;
- двух тканевых эластичных тканевых лент;
- двух пряжек-рамок на одну щель.
Наколенники тактические боевые - обеспечивают защиту коленного сустава во время нахождения в позе полусидя с упором на колено. Они состоят из:
- основы, которая фиксирует изделие;
- чашки из ударопрочного пластика;
- мягкой вставки и двух тканевых лент.
Напомним, ранее мы писали, что Министерство обороны Украины разрабатывает адаптивную одежду для раненых военнослужащих. В частности, чтобы обеспечить им комфорт при лечении и реабилитации.