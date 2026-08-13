Бронетранспортер з віртуальною реальністю: Міноборони дозволило застосування БТР "Сова"

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони новий бронетранспортер OWL-APC "Сова-БТР". Машина отримала жорсткий корпус-монокок, найвищий у своєму класі захист від мін та власну VR-систему кругового огляду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Які переваги має "Сова-БТР"

"Сова-БТР" виготовили на тому ж українському підприємстві, яке раніше створило бронеавтомобіль "Сова" з найвищим захистом від мін серед техніки цього класу, повідомляють в Міноборони.

Новий бронетранспортер призначений для перевезення особового складу підрозділів силових відомств під час бойових дій, вогневої підтримки, навчань, спеціальних операцій, патрулювання, а також ліквідації наслідків стихійних і техногенних аварій та катастроф у складних умовах.

Під час випробувань "Сова-БТР" підтвердив заявлені тактико-технічні характеристики та високі спроможності для виконання широкого переліку військових завдань.

Порівняно з іншими бронетранспортерами, машина відрізняється компактністю, високою мобільністю завдяки колісній формулі 4х4, більшим запасом ходу, вищою максимальною швидкістю, меншою вагою, нижчими експлуатаційними витратами та простішим і дешевшим обслуговуванням. Додатково "Сова-БТР" має низьку помітність на полі бою.

Інноваційні технологічні рішення у "Сові"

Бронетранспортер отримав V-подібний корпус-монокок, подвійне дно, інерційні вибухопоглинаючі вузли та агрегати, а також амортизаційні вибухостійкі крісла для десанту. Модульну конструкцію десантного відділення за кілька годин можна переобладнати в медевак.

Окрема особливість "Сови-БТР" — VR-система кругового огляду на 360 градусів з нічним баченням власної розробки. Водій одягає VR-окуляри і бачить усе, що відбувається навколо бронетранспортера, без необхідності виглядати назовні.