Бронеплівка для авто: захист скла від ударів і пошкоджень

Сама лише назва цього засобу вселяє довіру і впевненість, що автомобіль та його елементи будуть під надійним захистом. Проте, чи справді можна довіритись тоненькій плівці у кілька мікрон завтовшки?

Про ефект від застосування в автомобілі захисних плівок різних типів читайте в матеріалі РБК-Україна .

Те, що водії між собою називають бронеплівкою чи антигравійною плівкою, насправді є спеціалізованими захисними плівками, які наносять на кузов чи скло автомобіля. В багатьох випадках це ефективний спосіб захистити зовнішні елементи авто від дрібних пошкоджень, усунення яких буває таким недешевим.

Які бувають бронеплівки

В цілому є два типи захисних плівок для кузова: дешеві вінілові та дорогі поліуретанові. І перші, і другі можуть бути або прозорими, або кольоровими, проте, головну характеристику плівок – а саме міцність - визначає таки матеріал. Експерти підтверджують, що краще захищають машину поліуретанові плівки, до того ж вони, якщо використовувати прозору версію, менш за інший тип помітні на фарбі.

Чому поліуретанові плівки краще:

- Вони краще захищають поверхню, оскільки мають більшу товщину: 0,19 – 0,35 мм проти 0,08 – 0,15 мм;

- Добре укладаються на опуклі поверхні і при тому мінімально помітні на них;

- Триваліший термін служби, аж до 5-7 років, при тому що вініл вважається ефективним до 3-4 років;

- Краща стійкість до ультрафіолету, що важливо для авто, яке постійно "живе" просто неба;

- Поліуретанові плівки за певних умов можна полірувати. Це дозволяє продовжити їхнє життя, навіть якщо плівка набере на себе сітку подряпин аж до матового вигляду;

- За потреби таку плівку відносно легко зняти з кузова, не пошкодивши лакофарбове покриття.

Мінус у поліуретанових плівок практично один – вони помітно дорожче. Хоча, якщо автомобіль залишається в одних руках тривалий час, витрати на якісну плівку окупляться.

Як наклеїти захисну плівку на авто

Крім ціни, є ще одна причина, яка стримує поширення бронеплівок в якості захисту для авто – наклеювання їх на кузов та на інші елементи. Технологія в цілому нескладна, але потребує навичок і декого обладнання. Складнощів фактично дві: наклеювання плівки та вирізування фрагментів потрібної форми. Зважаючи на ціну плівки і на те, що вона буде помітна на кузові з відстані півтора-два метри, вирізати потрібні лоскути доводиться з максимальною ретельністю і точністю. І це вже не говорячи про те, що перед тим потрібно зняти з кузова чи іншої деталі всі розміри і форму.

Тож не дивно, що деякі виробники (у тому числі вітчизняні) пропонують готові комплекти для певних моделей авто, що містять вже вирізані фрагменти для вразливих місць машини – ручки дверей, корпуси дзеркал, нижні частини бампера. Мається на увазі, що їх можна наклеїти на місце власними силами.

Бронеплівка для фар

Один з видів захисту плівкою – оклеювання нею фар. І плівки, і технологія ті самі, що і для кузова, але практика показує, що такий захист не завжди потрібний. Оскільки сучасні пластикові ковпаки фар на відміну від скляних не крихкі і нечасто пошкоджуються від каміння. В першу чергу фарам загрожують не так сколи і подряпини, скільки вік – полікарбонат та акрил мають властивість старішати з роками.

Зовсім нечасто для фар застосовують кольорові плівки, але це можна вважати легким тюнінгом для надання машині індивідуальності. Найсміливіші драйвери оклеюють фари та задні ліхтарі темними плівками, проте таке тонування небезпечне. Тим більше що це забороняється українським законодавством.

Бронеплівка для скла

Ще один не дуже поширений спосіб використання плівок на автомобілі – бронювання вікон спеціальними плівками. Йдеться саме про матеріал, який захищає скло від примусового руйнування, від куль вогнепальної зброї тощо.

Це саме той випадок, коли плівка маж право називатись бронеплівкою, адже тут вона править за шар, вибачайте, броні. Однак, більшість автолюбителів вкриває бічні стекла тонувальними плівками, які певною мірою беруть на себе функціонал бронювання.

Лобове скло тонувати не можна, та більше того, і прозорі захисні плівки на цьому склі треба застосовувати з обережністю. Тому що навіть прозора плівка може порушити ліміт у вимогах Правил дорожнього руху щодо світлопропускання.

Коротко

По-перше, плівки можуть бути ефективними. Але це всього лише шар гнучкого пластику, а не сталева броня. По-друге, різниця у захисних властивостях дешевих і дорогих плівок величезна. І по-третє, плівку можна наклеїти і самостійно, але краще довірити цю справу професіоналам – особливо, якщо для вас має значення декоративний ефект.

При підготовці статті були використані матеріали AutoBild та Autocentre.