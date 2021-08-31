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Анонсирован новый семиместный универсал на базе Logan

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Вторник 31 августа 2021 12:40
Анонсирован новый семиместный универсал на базе Logan Фото: анонс нового Dacia Jogger (media.dacia.com)
Автор: Константин Широкун

Dacia анонсировала новый семиместный универсал на платформе Logan. Новинку выделят в отдельную модель и назовут Jogger.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт пресс-службы Dacia.

Dacia поделилась первой информацией о своей новой модели. Новый 7-местный MCV на базе Logan будет называться Jogger. Предстоящая модель, которую румынский автопроизводитель называет "уличным автомобилем", дебютирует на выставке IAA Mobility 2021 в Мюнхене после онлайн-премьеры 3 сентября.

Замаскированные прототипы MCV были замечены во время зимних испытаний еще в феврале, а Dacia официально подтвердила появление новой модели лишь в июле. Согласно последнему пресс-релизу, Jogger будет предлагаться с пяти- и семиместным салоном.

Новая модель представляет собой универсал B-класса с элементами "кроссоверности" в дизайне. Он будет основан на удлиненной версии платформы CMF-B, на которой уже построены новые Sandero, Sandero Stepway и Logan.

Представленный видеоролик дает некоторре представление о машине. Так, можно заметить большие и высоко расположенные задние фонари, а также частично профиль новинки. Dacia заявляет, что Jogger нацелен на активный отдых, поэтому стоит ждать прибавку дорожного просвета в сравнении с предшественником.

По предварительной информации, что Jogger получит два двигателя: 1,0-литровый турбомотор мощностью 90 л.с. и 1,0-литровый двухтопливный двигатель мощностью 100 л.с., способный работать на пропан-бутановой смеси.

Как мы писали ранее, Renault представил электрический седан Mobilize Limo для такси. Электромобиль приводится в движение электродвигателем мощностью 150 л.с.

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