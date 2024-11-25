Бронь від мобілізації працюватиме по-новому: як зміняться правила від грудня

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Коли поновиться бронювання

Процедура бронювання поновиться з 1 грудня 2024 року і проходитиме виключно через портал "Дія". А всі критично важливі підприємства мають підтвердити свій статус до 28 лютого 2025 року.

Процес зупинявся у жовтні на час перевірки рішень, згідно з якими підприємства, установи та організації були визнані критично важливими. За результатами перевірки 5% підприємств втратили свій статус.

Причин декілька: від необґрунтованого зниження заробітних плат до зловживань із завищенням числа заброньованих та включенням до переліку критично важливих тих, які такими не є.

Як зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів, після аудиту ті підприємства, де знайшли зловживання, втратили статус критично важливих, а їхніх працівників було "розброньовано".

"Також ми впорядкували погодження галузевих та регіональних критеріїв критичності підприємств. Бронювання повинні мати тільки ті, хто дійсно робить внесок в економіку і має на це законне право", - заявив він.

Зарплата 20 тисяч гривень та всі податки: нове для критично важливих підприємств

Алгоритм, за яким підприємства визнаються критично важливими, не змінюється. Як і раніше, за статусом треба звертатися до відповідного міністерства або обласної військової адміністрації.

Усі вісім критеріїв, які діють зараз, зберігаються. Це:

загальна сума податків та зборів, сума сплаченого ЄСВ за звітний податковий рік перевищує 1,5 млн євро

сума надходжень в іноземній валюті (крім кредитів та позичок) за звітний податковий рік перевищує 32 млн євро

стратегічне значення для економіки та безпеки (відповідно до переліку об'єктів стратегічного значення у постанові Кабміну №83 від 4 березня 2015 року)

важливе значення для економіки чи територіальних громад

відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ

розмір середньої зарплати за останній квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати в регіоні за IV квартал 2021 року

підприємство, установа, організація є резидентом "Дія Сіті"

є постачальником електронних комунікаційних послуг з використанням мереж мобільного чи фіксованого зв'язку

Галузеві та регіональні критерії критичності тепер погоджуються Міністерством оборони та Міністерством економіки. Також встановлено два додаткові критерії:

зарплатний (обов'язковий для приватних підприємств) - середня зарплата за останній квартал не менше ніж 2,5 мінімальної зарплати, тобто 20 тисяч гривень (на 15 листопад). При цьому зарплата працівника, що бронюється, теж не менше 20 тисяч гривень

обов'язковий для підприємств - відсутність боргів зі сплати всіх податків

Термін дії рішень про визнання критично важливим не закінчується автоматично, але буде переглянуто у тримісячний термін. Водночас, такий статус, якщо він закінчується до 30 листопада, автоматично продовжується до 31 грудня 2024 року.

Що з діючими відстрочками для заброньованих

Згідно з новими правилами, відстрочки від мобілізації, які були надані рішеннями Міністерства економіки до 1 грудня, діють протягом терміну, на який було видано. Але не довше, ніж до 28 лютого 2025 року.

Те саме стосується і відстрочок, які були надані через портал "Дія" до 1 грудня.

Таким чином, наприклад, якщо відстрочку було надано на півроку зовсім недавно, то діятиме вона лише протягом наступних трьох місяців. Відповідно, підприємство, установа чи організація мають наново подати заяви на підтвердження статусу критично важливого та списки працівників.

Хто може бути заброньований від мобілізації

Категорії працівників, які підлягають бронюванню за новим порядком, та обсяг бронювання залежно від органів влади чи підприємств (установ та організацій) визначено у пунктах 5-13 постанови 1332.

100%-бронюванню підлягають військовозобов'язані:

на посадах категорії "А"; керівники обласних та районних адміністрацій (військових адміністрацій); голови обласних, районних, сільських, селищних рад та мери

кінцеві бенефіціарні власники критично важливих підприємств; члени наглядових рад стратегічних (вартість активів перевищує 200 млн гривень) і особливо важливих для економіки підприємств (вартість активів перевищує 2 млрд гривень або чистий річний дохід перевищує 1,5 млрд гривень)

працівники спеціалізованих установ ООН; представництв міжнародних організацій; неурядових установ, членом, учасником чи спостерігачем яких є Україна; штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту

працівники критично важливих підприємств паливно-енергетичного комплексу (їхніх підрядників), які задіяні у забезпеченні безперебійної роботи енергосистеми та газотранспортної системи

технічні працівники операторів мобільного зв'язку та інтернету

50%-му бронюванню підлягають військовозобов'язані:

на посадах категорій "Б" та "В"; інших органах влади, поліції, НАБУ, ДБР, прокуратури, БЕБ, ДСНС; в органах місцевого самоврядування

працівники критично важливих підприємств

виконавці проектів міжнародної допомоги (тільки ті, хто безпосередньо залучений до виконання проектів)

на посадах у постійних представництвах іноземних компаній та організацій (у медіа до 15 осіб - 100% бронювання, понад 15 осіб - 50%); у Червоному Хресті та інших українських гуманітарних неурядових організаціях

За окремим рішенням Міністерства оборони кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50%.

Для підприємств, яким потрібно розрахувати кількість не більше 50% військовозобов'язаних, в загальній кількості не враховуються військовозобов'язані жінки. Але мають враховуватися ті, хто вже має відстрочки.

Важливі вимоги до осіб, які можуть бути заброньовані:

стояти на військовому обліку

перебувати у трудових відносинах (з державним органом, критично важливим підприємством чи установою)

обіймати посаду, за якою нараховується щомісячна зарплата не нижче 20 тисяч гривень (виняток - працівники державних та комунальних підприємств, установ та організацій, суб'єктів господарювання, які відповідають критеріям за структурою статутного капіталу)

уточнити військово-облікові дані (чоловіки віком від 18 до 60 років мали до 17 липня 2024 року оновити дані або стати на облік)

не перебувати у розшуку

Чим відрізняється нова процедура бронювання

Списки на бронювання більше не подаватимуться у паперовій формі, а лише через портал "Дія". Суб'єкт із підставами для бронювання своїх працівників має бути включений до відповідного Єдиного переліку органів державної влади, інших органів, підприємств, установ та організацій.

До реєстру включають після звернення до Міністерства економіки, державного органу, органу державного управління, адміністрації тощо із заявою про набуття статусу критично важливого. І після підтвердження відповідності критеріям (з урахуванням зарплатного та податкового).

До звернення додаються копії підтверджувальних документів, а також інформація про податкову звітність за останній календарний квартал. Після включення до реєстру керівник (уповноважена особа) через портал "Дія" формує список працівників для бронювання.

Якщо всі вимоги виконані, протягом 72 годин працівники автоматично отримують відстрочку від мобілізації. Тобто переводяться на спеціальний військовий облік на термін дії відстрочки.

Інформація про відстрочку від призову на військову службу відображатиметься у військово-обліковому документі в електронній формі у додатку "Резерв+".

Хто втратить бронь та відстрочку від мобілізації

До подання оновлених списків усі надані бронювання залишаються чинними. Але якщо підприємства до 28 лютого 2025 року не підтвердять відповідність новим критеріям, їхні працівники втратять бронь.

Окремо у Міністерстві економіки наголошують, що заборонено бронювати працівників без військово-облікових документів і тих, які не стоять на військовому обліку.

Рішення щодо надання статусу критично важливого моніторитимуться з можливістю анулювання броней. Така опція з'явиться на порталі "Дія". Моніторинг за критеріями середньої зарплати, сплати податків та кількістю військовозобов'язаних проходитиме щомісяця.

Якщо підприємство не відповідає вимогам, на нього сформують запит на подання пояснень. Якщо результат буде негативним, його позбавлять статусу критичного, а його працівників - броні від мобілізації.

Нардеп і член парламентського комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак стверджує, що однією з ключових умов, крім зарплати не менше 20 тисяч гривень на місяць, є те, що співробітник має бути офіційно працевлаштований нібито до 18 травня 2024 року (до набрання чинності новим закону про мобілізацію).

"Якщо працівник після цієї дати з'явився на певному підприємстві і отримав бронь - зараз він такої можливості позбавляється. Це означає, що серед тієї кількості заброньованих, яка була до того (а ми говорили, що вона зросла від 900 000 до 1,6 млн), значна частина втратить статус заброньованих", - заявив він в ефірі телеканалу "Київ 24".

РБК-Україна звернулося за роз'ясненням до Міністерства економіки. Там повідомили, що працевлаштовані після 18 травня 2024 року працівники критично важливих підприємств можуть бути заброньовані на загальних засадах.

Тобто, якщо особа стоїть на військовому обліку, вчасно оновила дані і не перебуває у розшуку, а також працює офіційно та отримує зарплату понад 20 тисяч гривень на місяць. "Жодних вимог щодо дати працевлаштування працівника у нових вимогах для бронювання немає", - пояснили в міністерстві.

Порядок бронювання передбачає, що 18 травня 2024 року - це дата, станом на яку фіксується кількість працівників на підприємстві для бронювання. Ця норма діяла й у попередній редакції. Вона дозволяє не знижувати кількість заброньованих (безвідносно до конкретних працівників).

Наприклад, на підприємстві станом на 18 травня працювали 100 військовозобов'язаних, заброньовано 50 осіб. З 18 травня до 1 грудня з числа незаброньованих мобілізували 20 осіб. Таким чином, незважаючи на зниження числа військовозобов'язаних, бронюванню підлягатимуть 50 осіб, тобто 50% від 100, а не від 80.

При підготовці використовувалися текст урядової постанови №1332, інформація із сайту Міністерства економіки та ексклюзивний коментар міністерства для РБК-Україна.