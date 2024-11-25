Бронь от мобилизации будет работать по-новому: как изменятся правила с декабря

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Когда возобновится бронирование

Процедура бронирования возобновится с 1 декабря 2024 года и проходить она будет исключительно через портал "Дія". А все критически важные предприятия должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года.

Процесс приостанавливался в октябре на время проверки решений, согласно которым предприятия, учреждения и организации были признаны критически важными. По результатам проверки 5% предприятий свой статус потеряли.

Причин несколько: от необоснованного снижения заработных плат до злоупотреблений с завышением числа забронированных и включением в перечень критически важных тех, которые таковыми не являются.

Как отметил замминистра экономики Виталий Киндратив, после аудита те предприятия, где нашли злоупотребления, потеряли статус критически важных, а их работники были "разбронированы".

"Также мы упорядочили согласование отраслевых и региональных критериев критичности предприятий. Бронирование должны иметь только те, кто действительно вносит вклад в экономику и имеет на это законное право", - заявил он.

Зарплата 20 тысяч гривен и все налоги: новое для критически важных предприятий

Алгоритм, согласно которому предприятия признаются критически важными, не меняется. По-прежнему за статусом нужно обращаться в соответствующее министерство или областную военную администрацию.

Все восемь критериев, которые действуют сейчас, сохраняются. Это:

общая сумма налогов и сборов, сумма уплаченного ЕСВ за отчетный налоговый год превышает 1,5 млн евро

сумма поступлений в иностранной валюте (кроме кредитов и ссуд) за отчетный налоговый год превышает 32 млн евро

стратегическое значение для экономики и безопасности (в соответствии с перечнем объектов стратегического значения в постановлении Кабмина №83 от 4 марта 2015 года)

важное значение для экономики или территориальных общин

отсутствие задолженности по уплате ЕСВ

размер средней зарплаты за последний квартал составляет не менее размера средней заработной платы в регионе за IV квартал 2021 года

предприятие, учреждение, организация является резидентом "Дія Сіті"

является поставщиком электронных коммуникационных услуг с использованием сетей мобильной или фиксированной связи

Отраслевые и региональные критерии критичности теперь согласовываются Министерством обороны и Министерством экономики. Также установлены два дополнительных критерия:

зарплатный (обязательный для частных предприятий) - средняя зарплата за последний квартал не менее 2,5 минимальной зарплаты, то есть 20 тысяч гривен (на 15 ноября). При этом зарплата бронируемого работника тоже не менее 20 тысяч гривен

обязательный для предприятий - отсутствие долгов по уплате всех налогов

Срок действия решений о признании критически важным не заканчивается автоматически, но будет пересмотрен в трехмесячный срок. Вместе с тем такой статус, если он истекает до 30 ноября, автоматически продлевается до 31 декабря 2024 года.

Что с действующими отсрочками для забронированных

Согласно новым правилам, отсрочки от мобилизации, которые были предоставлены решениями Министерства экономики до 1 декабря, действуют в течение срока, на которые были выданы. Но не дольше чем до 28 февраля 2025 года.

Это же касается и отсрочек, которые были предоставлены через портал "Дія" до 1 декабря.

Таким образом, например, если отсрочка была предоставлена на полгода совсем недавно, то действовать она будет только в течение следующих трех месяцев. Соответственно, предприятие, учреждение или организация должны будут заново подать заявления на статус критически важного и списки работников.

Кто может быть забронирован от мобилизации

Категории работников, которые подлежат бронированию по новому порядку, и объем бронировании в зависимости от органов власти или предприятий (учреждений и организаций) определены в пунктах 5-13 постановлений 1332.

100%-бронированию подлежат военнообязанные:

на должностях категории "А"; руководители областных и районных администраций (военных администраций); главы областных, районных, сельских, поселковых советов и мэры

конечные бенефициарные владельцы критически важных предприятий; члены наблюдательных советов стратегических (стоимость активов превышает 200 млн гривен) и особенно важных для экономики предприятий (стоимость активов превышает 2 млрд гривен или чистый годовой доход превышает 1,5 млрд гривен)

работники специализированных учреждений ООН; представительств международных организаций; неправительственных учреждений, членом, участником или наблюдателем которых является Украина; штатных сборных команд по олимпийским и неолимпийским видам спорта

работники критически важных предприятий топливно-энергетического комплекса (их подрядчиков), которые задействованы в обеспечении бесперебойной работы энергосистемы и газотранспортной системы

технические работники операторов мобильной связи и интернета

50%-му бронированию подлежат военнообязанные:

на должностях категорий "Б" и "В"; других органах власти, полиции, НАБУ, ГБР, прокуратуры, БЭБ, ГСЧС; в органах местного самоуправления

работники критически важных предприятий

исполнители проектов международной помощи (только те, кто непосредственно привлечен к выполнению проектов)

на должностях в постоянных представительствах иностранных компаний и организаций (в медиа до 15 человек - 100% бронирование, более 15 человек - 50%); в Красном Кресте и других украинских гуманитарных неправительственных организациях

По отдельному решению Министерства обороны количество военнообязанных, которые подлежат бронированию, может превышать 50%.

Для предприятий, которым нужно рассчитать количество не более 50% военнообязанных, в общем количестве не учитываются военнообязанные женщины. Но должны учитываться те, у кого уже есть отсрочки.

Важные требования к лицам, которые могут быть забронированы:

стоять на воинском учете

находиться в трудовых отношениях (с государственным органом, критически важным предприятием или учреждением)

занимать должность, по которой начисляется ежемесячная зарплата не ниже 20 тысяч гривен (исключение - работники государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, хозяйственных субъектов, которые отвечают критериям по структуре уставного капитала)

уточнить военно-учетные данные (мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны были до 17 июля 2024 года обновить данные или встать на учет)

не находиться в розыске

Чем отличается новая процедура бронирования

Списки на бронирование больше не будут подаваться в бумажной форме, а только через портал "Дія". Субъект с основаниями для бронирования своих работников должен быть включен в соответствующий Единый перечень органов государственной власти, других органов, предприятий, учреждений и организаций.

В реестр включают после обращения в Министерство экономики, государственный орган, орган государственного управления, администрацию и т.д. с заявлением о получении статуса критически важного. И после подтверждения соответствия критериям (с учетом зарплатного и налогового).

К обращению прилагаются копии подтверждающих документов, а также информация о налоговой отчетности за последний календарный квартал. После включения в реестр руководитель (уполномоченное лицо) через портал "Дія" формирует список работников для бронирования.

Если все требования выполнены, то в течение 72 часов работники автоматически получают отсрочку от мобилизации. То есть переводятся на специальный воинский учет на срок действия отсрочки.

Информация об отсрочке от призыва на военную службу будет отображаться в военно-учетном документе в электронной форме в приложении "Резерв+".

Кто потеряет бронь и отсрочку от мобилизации

До подачи обновленных списков все предоставленные бронирования остаются в силе. Но если предприятия до 28 февраля 2025 года не подтвердят соответствие новым критериям, их работники потеряют бронь.

Отдельно в Министерстве экономики подчеркивают, что запрещено бронировать работников без военно-учетных документов и не стоящих на воинском учете.

Решения о предоставления статуса критически важного будут мониториться с возможностью аннулирования броней. Такая опция появится на портале "Дія". Мониторинг по критериям средней зарплаты, уплаты налогов и количеству военнообязанных будет проходить ежемесячно.

Если предприятие не отвечает требованиям, на него сформируют запрос для подачи объяснений. Если результат будет отрицательным, его лишат статуса критического, а его работников - брони от мобилизации.

Нардеп и член парламентского комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак утверждает, что одним из ключевых условий, кроме зарплаты не менее 20 тысяч гривен в месяц, является то, что сотрудник должен быть официально трудоустроен якобы до 18 мая 2024 года (до вступления в силу нового закона о мобилизации).

"Если работник после этой даты появился на определенном предприятии и получил бронь - сейчас он такой возможности лишается. Это значит, что среди того количества забронированных, которое было до того (а мы говорили, что оно выросло от 900 000 до 1,6 млн), значительная часть потеряет статус забронированных", - заявил он в эфире телеканала "Киев 24".

РБК-Украина обратилось за разъяснением в Министерство экономики. Там сообщили, что трудоустроенные после 18 мая 2024 года работники критически важных предприятий могут быть забронированы на общих основаниях.

То есть, если человек стоит на воинском учете, вовремя обновил данные и не пребывает в розыске, а также работает официально и получает зарплату более 20 тысяч гривен в месяц. "Никаких требований по дате трудоустройства работника в новых требованиях для бронирования нет", - объяснили в министерстве.

Порядок бронирования предусматривает, что 18 мая 2024 года - это дата, по состоянию на которую фиксируется количество работников на предприятии для бронирования. Эта норма действовала и в предыдущей редакции. Она позволяет не снижать число забронированных (безотносительно к конкретным работникам).

Например, на предпритятии по состоянию 18 мая работали 100 военнообязанных, забронировано 50 человек. С 18 мая до 1 декабря из числа незабронированных мобилизовали 20 человек. Таким образом, несмотря на снижение числа военнообязанных бронированию будут подлежать 50 человек, то есть 50% от 100, а не от 80.

При подготовке использовались текст правительственного постановления №1332, информация с сайта Министерства экономики и эксклюзивный комментарий министерства для РБК-Украина.