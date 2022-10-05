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В "Брокард-Україна" заявили, що не мають відношення до Росії

Фото: в "Брокард-Україна" заявили, що належать французу й немає відношення до РФ (brocard ua)
Автор: Олександр Мороз

В "Брокард-Україна" заявили, що компанія не контролюється органами державної влади Росії та не є власністю громадян РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Як йдеться в повідомленні, кінцевим бенефіціаром холдингу BROCARD, до якого входить ТОВ "Брокард-Україна" та ТОВ "Егзагон", є громадянин Франції Філіп Бенасін, що відображено в державному реєстрі.

Процедура продажу корпоративних прав компаній була розпочата ще в березні та завершена в травні поточного 2022 року. Угода проведена відповідно до норм міжнародного законодавства та законів України.

"Офіційно заявляємо, що власник компаній, керівництво та співробітники, частина з яких сьогодні захищає країну в лавах ЗСУ, засуджують агресію РФ проти України і всіляко матеріально допомагали та будуть допомагати в протистоянні агресору в боротьбі за незалежність і суверенітет України. З перших днів війни нами перераховано ЗСУ понад 50 млн грн. Холдинг BROCARD і надалі бере на себе зобов’язання допомагати державі та ЗСУ в боротьбі проти агресора та після нашої перемоги – у подоланні наслідків війни. Задля вказаної мети – готові платити суттєвий відсоток від прибутку. Поточна ситуація показує, що існування холдингу знаходиться під загрозою, рахунки та матеріальні цінності заблоковані, виникла величезна заборгованість по оренді та перед постачальниками товарів та послуг. Просимо Президента та органи державної влади розібратися та не допустити знищення бізнесу, який протягом багатьох років працював виключно в правовому полі, був великим платником податків та надав робочі місця для майже 2000 громадян України. Розраховуємо на державницький підхід", - йдеться в заяві.

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