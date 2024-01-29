В BROCARD заявили про чергову інформаційну атаку з метою витіснення компанії з ринку

Як зазначають в компанії, особливо недоречно запуск чергової "чорної" кампанії проти групи BROCARD виглядає на тлі нещодавньої заяви президента, що підкреслює необхідність всебічної підтримки прозорого вітчизняного бізнесу.

"Навіть за умови закриття ряду магазинів і тимчасового блокування її діяльності, групі компаній вдалося зберегти майже 70% співробітників, які увесь час продовжували офіційно отримувати заробітну платню. Фонд оплати праці сукупно за 2022 і 2023 роки становить 872 млн грн", - йдеться у заяві BROCARD.

Також в компанії додають, сума податків за 2023 рік склала 590 млн грн, а сукупно за два останні воєнні роки надходження до бюджету - 1 мільярд 263 млн грн.

Окрім цього з початку повномасштабного вторгнення група компаній здійснює постійну адресну допомогу ЗСУ, яка на кінець січня 2024 року сягнула близько 190 млн гривень.

"Розвивати бізнес, що дарує людям красу та позитивні емоції, перебуваючи під постійними обстрілами, - це, на мій погляд, справжній героїзм. Я ані хвилини не шкодую про своє рішення придбати компанію і не припиняю пишатися досягненнями керівництва та колективу BROCARD. Для мене всі вони – справжні патріоти, що піклуються про співробітників та їх родини, намагаються втілити в життя мрії клієнтів, платять податки державі та допомагають збройним силам боротися із загарбниками. Я щасливий, що можу зробити свій внесок у цю спільну благородну справу", - заявив Філіп Бенасен, власник BROCARD.

Власник холдингу також додав, що розраховує на підтримку з боку держави, яка дозволить і надалі "безперешкодно розвивати бізнес компанії на українському ринку і сприятиме припиненню необґрунтованих інформаційних атак на BROCARD".

Нагадаємо, Філіп Бенасен - голова Philippe Benacin Holding та директор компанії Interparfums SA.

Група Benacin розробляє, виробляє та розповсюджує парфумерію та косметику як ексклюзивний у всьому світі ліцензіат відомих модних брендів. Також група є власником ароматів Lanvin і бренду Rochas.