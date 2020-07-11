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"Бритиш Американ Тобакко" обратилась к президенту из-за заявлений СН о национализации фабрик

Киев, Суббота 11 июля 2020 14:00
"Бритиш Американ Тобакко" обратилась к президенту из-за заявлений СН о национализации фабрик
Фото: завод "Бритиш Американ Тобакко" (из открытых источников)
Автор: РБК-Украина

Заяление сделали ряд депутатов "Слуги народа" во время рабочей группы по выполнению положения Меморандума с табачными производителями

Группа компаний "Бритиш Американ Тобакко Украина" обратилась с письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой пояснить заявления ряда народных депутатов из фракции "Слуга народа" о национализации предприятий группы.

Об этом пишет The Page со ссылкой на заявление компании.

"Во время заседания (рабочей группы по выполнению положения Меморандума о намерениях обеспечения стабильности на рынке табачных изделий, - ред.) ряд народных депутатов неоднократно заявляли, что государство должно национализировать предприятия группы компаний "Бритиш Американ Тобакко" в Украине, объясняя это тем, что предприятия группы вроде бы некорректно ведут хозяйственную деятельность в нашей стране", - говорится в письме компании.

В частности, они сообщают, что о национализации фабрик компании заявляли народные депутаты партии "Слуга народа" Андрей Холодов, Алексей Устенко, Александр Юрченко, Александр Качура, Владлен Неклюдов и Георгий Мазурашу.

"Просим уведомить, планирует ли государство национализировать предприятия табачной отрасли, в частности, предприятия группы компаний "Бритиш Американ Тобакко" в Украине", - отмечается в письме.

Напомним, ранее украинская Ассоциация производителей табачных изделий "Укртютюн" попросила президента, председателя Верховной рады и премьер-министра обратить внимание на систематическое давление, которое осуществляется на компании-члены Ассоциации, и возможные негативные последствия из-за этого как для табачного рынка, так и всего государственного бюджета Украины.

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