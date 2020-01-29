British Airways прекращает все полеты в Китай

Британский авиаперевозчик British Airways приостановил бронирование на своем сайте прямых рейсов из Лондона в Пекин и Шанхай до марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mirror.

В компании пояснили, что такое решение было принято после того, как Министерство иностранных дел Великобритании рекомендовало британским гражданам воздержаться от посещений Китая в связи со вспышкой коронавируса.

Представитель авиакомпании уточнил, что компания "оценивает ситуацию" и может изменить текущую маршрутную сетку в любой момент.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, Япония и США приняли решение эвакуировать своих граждан из Ухани из-за коронавируса, количество жертв которого резко возросло до 132 с почти 1500 новыми случаями заболевания.

Также сообщалось, что между Украиной и Китаем не будет прямого авиасообщения с 3 февраля из-за рисков проникновения коронавируса.