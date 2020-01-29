British Airways припиняє всі польоти в Китай

Британський авіаперевізник British Airways призупинив бронювання на своєму сайті прямих рейсів з Лондона до Пекіна і Шанхая до березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mirror.

У компанії пояснили, що таке рішення було прийнято після того, як Міністерство закордонних справ Великобританії рекомендувало британським громадянам утриматися від відвідин Китаю у зв'язку із спалахом коронавірусу.

Представник авіакомпанії уточнив, що компанія "оцінює ситуацію" та може змінити поточну маршрутну сітку у будь-який момент.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, Японія і США прийняли рішення евакуювати своїх громадян з Ухані через коронавірус, кількість жертв якого різко зросла до 132 з майже 1500 новими випадками захворювання.

Також повідомлялося, що між Україною і Китаєм не буде прямого авіасполучення з 3 лютого через ризики проникнення коронавіруса.