British Airways скасувала 1,5 тис. авіарейсів через страйк

Фото: Британські авіалінії (clearswift)

Збитки оцінюються в 80 млн доларів

Авіакомпанія British Airways скасувала понад 1,5 тисячі рейсів з Великої Британії в перший день страйку пілотів. Про це повідомляє The Telegraf.

Від страйку постраждали близько 280 тис. пасажирів. Їм пропонують повне повернення коштів за придбані квитки або перенесення рейсів на інші дати.

Страйк пілотів British Airways триватиме 48 годин - 9 і 10 вересня. Адміністрація авіакомпанії назвала цю акцію найбільшої за свою 100-річну історію.

Нагадаємо, пілоти британської авіакомпанії British Airways через суперечки з приводу оплати праці почали 48-годинну забастовку.

Британська асоціація пілотів авіакомпаній (BALPA) минулого місяця повідомила авіакомпанію про триденну промислову акцію у вересні, що стало першим в історії страйком пілотів BA. Після страйків 9 і 10 вересня, заплановано ще один день промислової акції 27 вересня.

BALPA заявляє, що British Airways повинна ділитися більшою частиною свого прибутку зі своїми пілотами. Авіакомпанія в свою чергу заявила, що страйк є невиправданим, оскільки вважає виплати пілотам справедливими.

РБК-Україна писало раніше, що у серпні суд у Дубліні заблокував страйк пілотів Ryanair - найбільшої в Європі авіакомпанії-лоукостера. Пілоти Ryanair, входять в британський профспілка British Airlines Pilots Association (BAPLA), планували страйки 22-23 серпня і 2-4 вересня. Суд Дубліна виніс рішення за день до запланованого початку дводенних страйків в Ірландії і Великій Британії.