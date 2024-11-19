Британцям надаватимуть більше грошей для допомоги українцям: що відомо

Таким чином, у місті Елмбридж, тим, хто надає прихисток біженцям з України, місцева влада буде платити по 600 фунтів стерлінгів щомісяця як подяку за допомогу переміщеним українським родинам.

Зазначається, що ця ініціатива зосереджена на допомозі сім’ям або окремим особам, які вже перебувають в Елмбриджі, але змушені змінити місце проживання через завершення гостинного періоду у попередніх господарів.

За словами Джінні Твіді, співдиректора благодійної організації Elmbridge CAN, ця фінансова підтримка важлива через підвищення витрат на утримання домогосподарств.

Однак вона підкреслила, що господарі приймають українців не заради грошей, а з щирого бажання допомогти.

Повідомляється, що з моменту запуску програми у березні 2022 року понад 300 домогосподарств у районі прийняли майже 600 українців.

Організатори також наголошують, що місцева спільнота підтримує британців, що підтримують українцям, допомагаючи їм впоратися із додатковими обов’язками.

Джінні Твіді додала, що у

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