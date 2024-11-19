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Британцам будут предоставлять больше денег для помощи украинцам: что известно

Фото: беженцы в Великобритании (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В одном из городов Великобритании местные власти объявили об инициативе финансовой поддержки волонтеров, принимающих в своих домах украинских беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Таким образом, в городе Элмбридж, тем, кто предоставляет убежище беженцам из Украины, местные власти будут платить по 600 фунтов стерлингов ежемесячно в благодарность за помощь перемещенным украинским семьям.

Отмечается, что эта инициатива сосредоточена на помощи семьям или отдельным лицам, уже находящимся в Элмбридже, но вынуждены изменить место жительства через завершение гостеприимного периода у предыдущих хозяев.

По словам Джинни Твиди, содиректора благотворительной организации Elmbridge CAN, эта финансовая поддержка важна из-за повышения расходов на содержание домохозяйств.

Однако она подчеркнула, что хозяева принимают украинцев не ради денег, а по искреннему желанию помочь.

Сообщается, что с момента запуска программы в марте 2022 года более 300 домохозяйств в районе приняли около 600 украинцев.

Организаторы также отмечают, что местное сообщество поддерживает британцев, поддерживающих украинцев, помогая им справиться с дополнительными обязанностями.

Джинни Твиди добавила, что в

Раньше мы рассказывали о том, как найти спонсора, чтобы поехать по программе защиты в Великобританию.

Также в материале РБК-Украина вы можете узнать, сколько платят украинским беженцам в странах ЕС.

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