Британцам будут предоставлять больше денег для помощи украинцам: что известно

Таким образом, в городе Элмбридж, тем, кто предоставляет убежище беженцам из Украины, местные власти будут платить по 600 фунтов стерлингов ежемесячно в благодарность за помощь перемещенным украинским семьям.

Отмечается, что эта инициатива сосредоточена на помощи семьям или отдельным лицам, уже находящимся в Элмбридже, но вынуждены изменить место жительства через завершение гостеприимного периода у предыдущих хозяев.

По словам Джинни Твиди, содиректора благотворительной организации Elmbridge CAN, эта финансовая поддержка важна из-за повышения расходов на содержание домохозяйств.

Однако она подчеркнула, что хозяева принимают украинцев не ради денег, а по искреннему желанию помочь.

Сообщается, что с момента запуска программы в марте 2022 года более 300 домохозяйств в районе приняли около 600 украинцев.

Организаторы также отмечают, что местное сообщество поддерживает британцев, поддерживающих украинцев, помогая им справиться с дополнительными обязанностями.

Джинни Твиди добавила, что в

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