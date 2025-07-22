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Британця засудили за роботу на розвідку РФ: передав особисті дані ексміністра оборони

Британія, Вівторок 22 липня 2025 17:12
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Британця засудили за роботу на розвідку РФ: передав особисті дані ексміністра оборони Фото: колишній міністр оборони Британії Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Британії суд визнав винним чоловіка, який за гроші надав російській розвідці особисту інформацію про колишнього міністра оборони Гранта Шаппса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами прокурорів, 65-річний Говард Філліпс запропонував домашню адресу та номер телефону Шаппса двом людям, яких вважав агентами російських спецслужб, але які насправді були британськими агентами під прикриттям.

Філліпс заперечував обвинувачення в діях, спрямованих на надання суттєвої допомоги іноземній розвідувальній службі. За цей злочин передбачено до 14 років ув’язнення.

Під час судового розгляду у Вінчестерському королівському суді він заявив, що намагався "вивести на чисту воду та викрити іноземного агента". Однак у вівторок присяжні визнали його винним за законом про національну безпеку. Вирок буде винесено пізніше.

На початку суду прокурор заявив, що Філліпс запропонував допомогу нібито російській розвідці "не обов’язково з ідеологічних міркувань чи симпатій до Росії". За його словами, він шукав "легку і, можливо, цікаву чи захопливу роботу за легкі гроші".

У березні 2024 року до Філліпса звернулися особи під прикриттям, які видавали себе за агентів Росії на ім’я Саша та Діма. Вони попросили його зберегти файл на чистий USB-носій, а потім сховати його всередині припаркованого велосипеда на одній із вулиць Лондона.

У травні 2024 року Філліпс зустрівся з Дімою й заявив, що знає домашню адресу Шаппса, його телефонний номер, а також місце зберігання його приватного літака, оскільки бував у нього вдома.

Філліпс також запропонував логістичну підтримку. Зокрема, бронював готель і купував мобільний телефон для нібито іноземної розвідки.

Нагадаємо, раніше в Естонії суд визнав двох громадян Молдови винними в підпалі ресторану "Слава Україні". Як з'ясувалося, вони працювали на російську розвідку (ГРУ).

Також минулого року у Польщі суд засудив двох чоловіків, обвинувачених у шпигунстві на користь російської розвідки, до чотирьох років тюремного ув'язнення.

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