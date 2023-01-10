Британці показали свіжу карту боїв в Україні: яка ситуація на фронтах

Згідно з даними британської розвідки, окупаційні війська продовжують спроби наступів у Луганській та Донецькій областях, а саме – у районі Сватове, Кремінній, Соледара та Бахмута.

Біля останніх двох населених пунктів точаться важкі бої. Однак, незважаючи на зусилля ворога, Збройні сили України тримають позиції та не дають окупантам просунутися ближче до міст.

Що стосується інших напрямів, то там йдуть артилерійські дуелі та відпрацювання з тилових позицій обох сторін. При цьому удари українців по тилу ворога - ефективніші та точніші.