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Британці показали роботу переданих Україні броньовиків Stormer (відео)

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Лондон, Четвер 12 січня 2023 11:22
Британці показали роботу переданих Україні броньовиків Stormer (відео) Фото: Міноборони Британії показало роботу броньовиків Stormer (wikipedia org)
Автор: Наталія Юрченко

Великобританія планує передати Україні 200 одиниць броньованих машин Stormer, частина з них вже на озброєнні ЗСУ. У Міноборони показали роботи цієї техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане британським міністерством.

Британські броньовики, передані Україні, обладнані зенітними ракетами Starstreak.

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