Британці показали роботу переданих Україні броньовиків Stormer (відео)
Фото: Міноборони Британії показало роботу броньовиків Stormer (wikipedia org)
Великобританія планує передати Україні 200 одиниць броньованих машин Stormer, частина з них вже на озброєнні ЗСУ. У Міноборони показали роботи цієї техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане британським міністерством.
Британські броньовики, передані Україні, обладнані зенітними ракетами Starstreak.
Meet the Stormer armed with Starstreak missiles and part of the 200 armoured vehicles the UK has donated to Ukraine.