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Британцы показали работу переданных Украине броневиков Stormer (видео)

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Лондон, Четверг 12 января 2023 11:22
Британцы показали работу переданных Украине броневиков Stormer (видео) Фото: Минобороны Британии показало работу броневиков Stormer (wikipedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Великобритания намерена передать Украине 200 единиц бронированных машин Stormer, часть из них уже на вооружении ВСУ. В Минобороны показали работы этой техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное британским министерством.

Британские броневики, переданные Украине, оборудованы зенитными ракетами Starstreak.

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