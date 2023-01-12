Британцы показали работу переданных Украине броневиков Stormer (видео)
Фото: Минобороны Британии показало работу броневиков Stormer (wikipedia org)
Великобритания намерена передать Украине 200 единиц бронированных машин Stormer, часть из них уже на вооружении ВСУ. В Минобороны показали работы этой техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное британским министерством.
Британские броневики, переданные Украине, оборудованы зенитными ракетами Starstreak.
Meet the Stormer armed with Starstreak missiles and part of the 200 armoured vehicles the UK has donated to Ukraine.