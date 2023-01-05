Британці показали актуальну карту боїв в Україні: що відбувається на фронтах

За даними британської розвідки, російські окупанти намагаються атакувати позиції ЗСУ у Луганській та Донецькій областях. Їхні атаки проходять на трьох напрямках - у районі Сватового, Кремінної та Бахмута. В останньому населеному пункті точаться запеклі бої, проте українським силам уже вдалося вибити росіян за межі міста.

Також Збройні сили України тримають міцну оборону на інших ділянках фронту та завдають контратакуючі удари по позиціях ворога.

Щодо ситуації на південному напрямку, то там тривають артилерійські дуелі та вогнева робота по тилових позиціях обох сторін. Проте ЗСУ вдається завдавати більш точних і болючих ударів по скупченню російських військ.