Британцы показали актуальную карту боев в Украине: что происходит на фронтах

Согласно данным британской разведки, российские оккупанты пытаются атаковать позиции ВСУ в Луганской и Донецкой областях. Их атаки проходят на трех направлениях - в районе Сватово, Кременной и Бахмута. В последнем населенном пункте продолжаются ожесточенные бои, однако украинским силам уже удалось выбить россиян за пределы города.

Также Вооруженные силы Украины держат крепкую оборону на других участках фронта и наносят контратакующие удары по позициям врага.

Что касается ситуации на южном направлении, то там продолжаются артиллерийские дуэли и огневая работа по тыловым позициям обеих сторон. Однако ВСУ удается наносить более точные и болезненные удары по скоплению российских войск.