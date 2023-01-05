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Британцы показали актуальную карту боев в Украине: что происходит на фронтах

Фото: украинские военные на танке в зоне боевых действий (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские военные не оставляют попыток вести наступательные действия на Донбассе. При этом украинские силы продолжают успешно оборонять свои рубежи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным британской разведки, российские оккупанты пытаются атаковать позиции ВСУ в Луганской и Донецкой областях. Их атаки проходят на трех направлениях - в районе Сватово, Кременной и Бахмута. В последнем населенном пункте продолжаются ожесточенные бои, однако украинским силам уже удалось выбить россиян за пределы города.

Также Вооруженные силы Украины держат крепкую оборону на других участках фронта и наносят контратакующие удары по позициям врага.

Что касается ситуации на южном направлении, то там продолжаются артиллерийские дуэли и огневая работа по тыловым позициям обеих сторон. Однако ВСУ удается наносить более точные и болезненные удары по скоплению российских войск.

Напомним, ранее аналитики отмечали, что украинские войска продолжают накапливать военную силу и боеприпасы для нового крупного наступления, которое должно начаться до того, как уйдут морозы.

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