Британці показали актуальну карту боїв в Україні: чи є зміни на фронті

За даними британської розвідки, ситуація у східних регіонах країни залишається напруженою. На Донеччині тривають запеклі бої біля Бахмута, де ворожі війська не припиняють спроб прориву українських позицій.

Крім того, наступальні дії, згідно з даними британської спецслужби, росіяни проводять у районі Сватове та Кремінній (Луганська область). Проте успіхів у цьому напрямі окупанти не мають.

Збройні сили України, у свою чергу, контратакуючими ударами протистоять агресії росіян.

Ситуація на інших ділянках фронту поки що стабільна. Вогнева активність спостерігається у Херсонській та Запорізькій областях. Там українці точковими ударами відпрацьовують тилові позиції російських військ.