Британцы показали актуальную карту боев в Украине: есть ли изменения на фронте

По данным британской разведки, ситуация в восточных регионах страны остается напряженной. В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои возле Бахмута, где вражеские войска не прекращают попыток прорыва украинских позиций.

Кроме того, наступательные действия, согласно данным британской спецслужбы, россияне проводят в районе Сватово и Кременной (Луганская область). Однако успехов на этом направлении оккупанты не имеют.

Вооруженные силы Украины, в свою очередь, контратакующими ударами противостоят агрессии россиян.

Ситуация на других участках фронта пока стабильная. Огневая активность наблюдается в Херсонской и Запорожской областях. Там украинцы точечными ударами отрабатывают тыловые позиции российских войск.