RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британцы показали актуальную карту боев в Украине: есть ли изменения на фронте

Фото: британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают попытки наступательных операций на восточном направлении. Там оккупанты пытаются прорваться на трех участках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

По данным британской разведки, ситуация в восточных регионах страны остается напряженной. В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои возле Бахмута, где вражеские войска не прекращают попыток прорыва украинских позиций.

Кроме того, наступательные действия, согласно данным британской спецслужбы, россияне проводят в районе Сватово и Кременной (Луганская область). Однако успехов на этом направлении оккупанты не имеют.

Вооруженные силы Украины, в свою очередь, контратакующими ударами противостоят агрессии россиян.

Ситуация на других участках фронта пока стабильная. Огневая активность наблюдается в Херсонской и Запорожской областях. Там украинцы точечными ударами отрабатывают тыловые позиции российских войск.

Напомним, ранее в британской разведке допустили, что российская армия получила новую партию беспилотников из Ирана. Такое мнение аргументировано тем, что атаки на Украину с помощью дронов возобновились.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияВойна в УкраинеКарта боевых действий