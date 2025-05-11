Британську розвідку вперше може очолити жінка: ЗМІ дізналися, хто є фаворитом

Керівник МІ6 Річард Мур має залишити свою посаду восени після п’яти років на чолі розвідки.

Вже проведені співбесіди для нового очільника, і серед фінальних кандидатів є три жінки, двоє з яких працюють в самому відомстві.

За інформацією видання, однією з головних претенденток є Барбара Вудворд, яка наразі займає посаду посла Великої Британії в ООН.

Вона має унікальний досвід роботи в Китаї, але її призначення викликає суперечки через критику її симпатій до Пекіна та відсутність досвіду в розвідці.

З іншого боку, підтримувачі вважають, що її досвід на міжнародній арені дозволяє їй надати новий погляд на завдання МІ6, особливо в контексті зростаючих шпигунських загроз з боку Китаю.

Вудворд була однією з небагатьох жінок, яка заявила про свою готовність очолити розвідку Великої Британії.

Служба розвідки, яка займається збором інформації за кордоном, мала 17 чоловіків на посаді керівника з моменту свого заснування в 1909 році, тоді як МІ5, контррозвідувальна служба, мала лише двох жінок на керівних посадах.

Що відомо про МІ6