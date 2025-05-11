Британскую разведку впервые может возглавить женщина: СМИ узнали, кто является фаворитом

Руководитель МИ6 Ричард Мур должен покинуть свой пост осенью после пяти лет во главе разведки.

Уже проведены собеседования для нового главы, и среди финальных кандидатов есть три женщины, двое из которых работают в самом ведомстве.

По информации издания, одной из главных претенденток является Барбара Вудворд, которая сейчас занимает должность посла Великобритании в ООН.

Она имеет уникальный опыт работы в Китае, но ее назначение вызывает споры из-за критики ее симпатий к Пекину и отсутствия опыта в разведке.

С другой стороны, сторонники считают, что ее опыт на международной арене позволяет ей предоставить новый взгляд на задачи МИ6, особенно в контексте растущих шпионских угроз со стороны Китая.

Вудворд была одной из немногих женщин, которая заявила о своей готовности возглавить разведку Великобритании.

Служба разведки, которая занимается сбором информации за рубежом, имела 17 мужчин на должности руководителя с момента своего основания в 1909 году, тогда как МИ5, контрразведывательная служба, имела только двух женщин на руководящих должностях.

Что известно о МИ6