Британському журналістові через відвідування Криму заборонили в'їзд в Україну

Новини Суспільство 10.07.2018 - 14:55
Фото: Олег Слободян (УНІАН)
Фото: Олег Слободян (УНІАН)

Джон Уоррен Грем відвідував Крим у вересні-жовтні 2015 року

Британському журналістові Джону Уоррену Грему Бродерипу на три роки заборонили в'їзд в Україну у зв'язку із порушенням правил відвідування анексованого Російською Федерацією (РФ) Криму. Про це написав спікер Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Олег Слободян на своїй сторінці в Facebook.

За словами Слободяна, сьогодні в аеропорту "Бориспіль" під час оформлення пасажирів рейсу з Лондона був виявлений громадянин Великобританії Джон Уоррена Грем Бродерип.

"Як виявилося, чоловік працює журналістом і ведучим програми "Поїдемо поїмо" на одному з телеканалів Росії", - написав Слободян.

Британському журналістові через відвідування Криму заборонили в'їзд в Україну

Він також зазначив, що в ході проведення співбесіди пасажир авіарейсу підтвердив, що відвідував Крим у вересні-жовтні 2015 року.

Нагадаємо, раніше ДПСУ повідомляли, що в Україну не пустили двох журналістів російського телебачення.

 

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Теги:  Олег Слободян,  Україна,  запрет,  въезд,  Крим,  Государственная пограничная служба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС