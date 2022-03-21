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Британское правительство подготовило национализацию дочки "Газпрома", – Bloomberg

Фото: Дочернее предприятие "Газпрома" готовят к национализации (twitter.com/GazpromEN)
Автор: Антон Федорцив

Правительство Соединенного Королевства готовится к временной национализации дочернего предприятия "Газпрома".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Британские власти готовы установить контроль над Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. Предприятие занимается розничной торговлей голубого топлива в Великобритании.

"Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, ведущий дела с более чем 30 тысячами клиентов, является главным кандидатом на введение режима специального управления", – заявил изданию информированный источник.

Дочернее предприятие поставляет ориентировочно 20% промышленного и коммерческого газа Великобритании. Среди клиентов Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, в частности Национальная служба здравоохранения и другие государственные органы.

Напомним, что военный атташе РФ был вызван в британский Минобороны из-за российского вторжения в Украину.

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