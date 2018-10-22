Британское агенство запустило оценку стоимости украинского газа

Иллюстративное фото (УНИАН)

Argus Media запустило оценку стоимости украинского природного газа с целью обеспечения прозрачности на рынке

Международное агентство Argus Media (Великобритания, Лондон), которое специализируется на ценовых и статистических данных в сфере энергетики и товарно-сырьевых ресурсов, запустило оценку стоимости украинского природного газа с целью обеспечения прозрачности на быстроменяющемся рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергореформу".

"Новая оценка является важным шагом в развитии свободного украинского рынка газа, которое началось с импорта из Европы в конце 2015 года, заменив поставки из России", - сообщается на сайте агентства.

В Argus Media подчеркнули, что Украина является крупным рынком природного газа с годовым объемом потребления 30,6 млрд куб. м и имеет амбиции по приведению его в соответствие с правилами функционирования европейского рынка, что может сделать Украину более привлекательной для торговли.

Как отмечается, внутренний рынок страны выравнивается и позволяет сопоставлять цены на нем с ценами в Европе. В частности, работа Argus будет направлена на обеспечение независимого освещения украинского рынка газа и электроэнергии.

"Наше внимание к Украине связано с ее растущим значением для европейской энергетической системы, быстрым развитием. Эта оценка является кульминацией специализированных исследований и разработок со стороны наших редакционных коллективов в Киеве и Лондоне", - заявил исполнительный директор Argus Эдриан Бинкс.

Напомним, Кабинет министров на заседании 19 октября решил повысить цену на газ для населения. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8,550 грн за куб. метр. До ноября действуют специальные обязательства НАК "Нафтогаза" по текущей цене.