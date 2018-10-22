Британське агентство запустило оцінку вартості українського газу

Ілюстративне фото (УНІАН)

Argus Media запустив оцінку вартості природного газу з метою забезпечення прозорості на ринку

Міжнародне агентство Argus Media (Великобританія, Лондон), яке спеціалізується на цінових та статистичних даних у сфері енергетики та товарно-сировинних ресурсів, запустило оцінку вартості природного газу з метою забезпечення прозорості на швидкоплинному ринку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Энергореформу".

"Нова оцінка є важливим кроком у розвитку вільної українського ринку газу, який почався з імпорту з Європи в кінці 2015 року, замінивши поставки з Росії", - повідомляється на сайті агентства.

В Argus Media підкреслили, що Україна є великим ринком природного газу з річним обсягом споживання 30,6 млрд куб. м і має амбіції щодо приведення його у відповідність з правилами функціонування європейського ринку, що може зробити Україну більш привабливою для торгівлі.

Як наголошується, внутрішній ринок країни вирівнюється і дозволяє зіставляти ціни на нього з цінами в Європі. Зокрема, робота Argus буде спрямована на забезпечення незалежного висвітлення українського ринку газу та електроенергії.

"Наша увага до Україні пов'язана з її зростаючим значенням для європейської енергетичної системи, швидким розвитком. Ця оцінка є кульмінацією спеціалізованих досліджень та розробок з боку наших редакційних колективів у Києві та Лондоні", - заявив виконавчий директор Argus Едріан Бінкс.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 19 жовтня вирішив підвищити ціну на газ для населення. Згідно з прийнятою постановою, ціна газу з 1 листопада становитиме 8,550 грн за куб. метр. До листопада діють спеціальні зобов'язання НАК "Нафтогазу" за поточною ціною.