ua en ru
Вт, 20 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британський уряд закрив одну з програм для українських біженців

Велика Британія, Вівторок 20 лютого 2024 07:38
UA EN RU
Британський уряд закрив одну з програм для українських біженців Фото: в Британії закрили одну з програм допомоги українським біженцям (freepik.com)
Автор: Валерій Савицький

Уряд Великої Британії 19 лютого припинив дію Програми допомоги сім’ям з України (Ukraine Family Scheme). Вона дозволяла українським біженцям легально перебувати на території Сполученого Королівства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.

Згідно з цією програмою, українські біженці могли в’їжджати до Королівства за умови перебування в ньому родичів. Ця віза дозволяла українцям навчатися, працювати й отримувати допомогу впродовж наступних трьох років.

Після завершення Ukraine Family Scheme, її учасникам пропонують податись на програму Homes for Ukraine, в межах якої британці приймають у себе українців в обмін на державну підтримку. Термін дії візи за цією програмою завершиться у березні 2025 року. До того часу слід віднайти альтернативний варіант легального перебування у Сполученому Королівстві.

З початку вторгнення 24 лютого 2022 року понад 283 тисячі українців отримали або продовжили дозвіл на перебування у Великій Британії.

Термін дії перших віз, які надавали трирічний дозвіл для перебування у країні за такими програмами, як Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme та Ukraine Extension Scheme, завершується у березні 2025 року.

Українські біженці у Великій Британії

Днями британський уряд оголосив про продовження на 18 місяців віз для українців, які рятуються від війни. Місцева влада закликає збільшити фінансування на біженців через зростання кризи з житлом.

Українські біженці в Британії зможуть продовжити статус тимчасового захисту. З моменту запуску програм для українців, країна надала притулок більш ніж 283 тисячам осіб, багато з яких було розміщено в британських сім'ях.

Українці, які отримали притулок у Британії після повномасштабного вторгнення Росії, зможуть продовжити легальне перебування до вересня 2026 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Обговорять допомогу Україні. Байден згоден зустрітися зі спікером Палати представників
Обговорять допомогу Україні. Байден згоден зустрітися зі спікером Палати представників
DAILY
П'ять загроз. Як вихід ЗСУ з Авдіївки змінить фронт та чи є сили відбити удар РФ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна П'ять загроз. Як вихід ЗСУ з Авдіївки змінить фронт та чи є сили відбити удар РФ